Bad Düben/Eilenburg

Schneemassen und kein Ende – auf jeder Fläche stapelt er sich, auch auf flachen Dächern. Die Erinnerung wird wieder wach an ein Unglück, das sich vor 15 Jahren ereignete. Damals war in Bad Reichenhall eine Eislaufhalle wegen zu hoher Schneelast auf dem Dach eingestürzt. 15 Menschen kamen ums Leben, darunter zwölf Kinder. Was wird jetzt in Bad Düben und Eilenburg getan? Die LVZ hat nachgefragt.

Bad Düben prüft Sporthallen

Die Stadt Bad Düben hat jetzt ihre städtischen Flachdächer am Feuerwehrgerätehaus, Rathaus, an Sporthallen und Schulen überprüft. Unterstützung gab es von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Kontrollen ihre Drehleiter aus dem Depot fuhren.

Los ging es am Schulcampus Windmühlenweg. Hier weist die Sporthalle eine Dachfläche von rund 400 Quadratmetern auf, bei starken Schneefällen kann die Last auch zu Problemen führen. „Beim Bau solcher Objekte legt man eine Schneelast bis zu 65 Kilogramm pro Quadratmeter zugrunde“, so Statiker Axel Paak. Doch der Blick auf Schul- und Turnhallendach brachte Entwarnung. Der starke Wind hatte den Schnee heruntergeweht.

Kurze Zeit später stand die ausgefahrene Drehleiter an der Turnhalle in der Durchwehnaer Straße. Die besondere Bauweise, das Gebäude wurde im Zuge der Errichtung der NVA-Dienststelle 1972 gebaut, machte ebenfalls eine Vor-Ort-Kontrolle erforderlich. Doch auch hier lagen im Durchschnitt nicht mehr als 20 Zentimeter Pulverschnee auf dem Dach. Allerdings müsse man bei Tauwetter darauf achten, dass die Ablauflöcher nicht mit Dreck und Eis zu sind. „Aber aktuell besteht auch hier keine Gefahr“, so Markus Krisch vom Bauamt. Die Sporthalle am Kirchplatz benötigte lediglich eine kurze Sichtkontrolle, weil es sich dort um ein Spitzdach handelt – in der Regel rutscht der Schnee vom Dach.

Eilenburg: Schneelast nicht hoch

Die Stadt Eilenburg sieht derweil keinen Handlungsbedarf für Dach-Kontrollen an öffentlichen Gebäuden. „Bei dem derzeitigen Schneezustand sind die Lasten noch nicht erreicht“, teilte Katharina Eidner von der Stadtverwaltung mit. „Sollte sich in den nächsten Tagen jedoch die Schneeschicht durch einsetzendes Tauwetter am Tage verfestigen und eventuell neuer Schnee angekündigt werden, so wird die Situation neu beurteilt.“

Die zulässigen Schneelasten für Dächer liegen nach Stadtangaben im Landkreis bei circa 85 Kilo pro Quadratmeter für Flachdächer, bei Steildächern ist die zulässige Last geringer. Auch private Eigentümer von Gebäuden hätten darauf zu achten, „dass sich keine Schneelawinen auf Dächern bilden und lösen und auf darunterliegende Personen stürzen können“, so Eidner.

Von Steffen Brost und Nico Fliegner