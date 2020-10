Eilenburg/Delitzsch/Bad Düben

Wer in diesen Tagen Toilettenpapier kaufen will, steht mitunter vor leeren Regalen. In den Städten Eilenburg, Delitzsch und Bad Düben hat im Zuge steigender Corona-Infektionszahlen ganz offensichtlich das große Hamstern wieder begonnen. Wir schauten uns am Mittwochabend und Donnerstagvormittag in Einkaufs- und Drogeriemärkten in den drei Städten um.

Mangelware Klopapier

Bei Lidl in Bad Düben war das Klopapier am Mittwochabend ausverkauft. Quelle: Nico Fliegner

Wer Mittwochabend im Lidl in Bad Düben noch eine Packung Klopapier haben will, guckt in die Röhre. Das Regal ist leer gefegt. Das gleiche Bild gibt der Rossmann in Bad Düben ab: Auch hier ist das Regal leer. Auf die Frage, wann es wieder eine Lieferung gibt, konnte die Verkäuferin keine Auskunft geben. Noch am Dienstag gab es Klopapier in dem Drogeriemarkt. Das wurde auch nicht rationiert herausgegeben. Und so deckten sich wohl viele Kunden vorsorglich ein – oder anders: Sie hamsterten das Klopapier regelrecht.

„Die Leute sind doch bekloppt"

Auch in Delitzsch sind wieder die Hamster-Käufer unterwegs. In einigen Märkten sind vor allem die Regale mit dem Toilettenpapier leer beziehungsweise die Lieferungen stets schnell vergriffen. Immer häufiger sieht man Leute mit mehreren Paketen durch die Straßen laufen. „Die Leute sind doch bekloppt. Und wenn morgen die Medien sagen, Butter wird knapp, dann kaufen die alle Butter, oder wie?!“, ärgert sich ein Herr beim Anblick des Regals.

Dass die Leute jetzt scheinbar wieder mehr Vorräte schaffen wollen, hat auch Ines Vollkammer, Leiterin der Konsum-Filiale in der Eilenburger Straße, schon beobachtet. Insgesamt aber laufe jetzt alles gemäßigter ab als noch im Frühjahr. Auf einen Aushang hat sie (Stand Mittwoch) bislang verzichten können, auch um keine Ängste zu schüren.

Run auf Nudeln

Auch Nudeln werden in diesen Tagen gern und viel gekauft, hier bei Netto in Bad Düben. Quelle: Nico Fliegner

Bei Aldi in Bad Düben ist das Klopapier-Regal am Mittwoch gut gefüllt. Bei Netto in der Kurstadt wiederum nicht. Dort stehen Pakete am Eingang, die man aber an diesem Platz nicht vermutet und erstmal vorbeiläuft. Dort werden offenbar auch mehr Nudeln gekauft, wie der Blick ins Regal verrät.

Rewe bevorratet sich

Bei Rewe in Bad Düben liegt wiederum am Mittwochabend noch Klopapier aus. „Wir haben vorgesorgt und ausreichend bestellt. Manchmal kann es aber vorkommen, dass noch nicht alles ausgepackt ist“, sagt Andre Kniesche, der Chef, den wir telefonisch im Urlaub erreichen. Rewe habe sich auch generell mehr bevorratet und wolle Klopapier eher ausliefern, so Kniesche.

Kaufland in Eilenburg weist die Kunden am Toilettenpapier-Regal darauf hin, nur maximal zwei Packungen mitzunehmen. Quelle: Nico Fliegner

„Jetzt brauche ich langsam Klopapier“

Bei Rewe, Norma und Kaufland in Eilenburg sind die Klopapier-Regale am Donnerstagvormittag leer. Norma und Kaufland verweisen, dass die Kunden nur haushaltsübliche Abpackungen mitnehmen sollen – bei Kaufland sind das zwei. Aber die gibt es nicht. „Ich habe noch nie Klopapier gehamstert“, sagt Kundin Gisela Schubert aus Eilenburg, die gerade mit ihrem Mann den Wochenendeinkauf bei Kaufland erledigt. „Jetzt brauche ich aber langsam Klopapier.“ Fündig würde sie am Donnerstagmorgen noch im Nah- und Frisch-Markt am Hochhaus in Eilenburg werden sowie bei Aldi. Rewe-Kunden in Eilenburg stehen indes vorm leeren Regal. Feuchtes Toilettenpapier gibt es noch.

Verbraucher decken sich überall ein

Sind die drei Städte nun eine Ausnahme? Mitnichten. Deutschlands Verbraucher decken sich amtlichen Zahlen zufolge wieder zunehmend mit Hygieneartikeln und bestimmten Lebensmitteln ein. Wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes ergab, war der Absatz von Toilettenpapier in der Woche vom 12. bis 17. Oktober fast doppelt so hoch (plus 89,9 Prozent) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020. Die Verkaufszahlen von Desinfektionsmitteln lagen in der betrachteten Woche um knapp drei Viertel (plus 72,5 Prozent) über dem Vorkrisen-Durchschnitt. Auch die Nachfrage nach Mehl und Hefe zog deutlich an. Eine erneute Welle solcher Vorratskäufe wie im Frühjahr sehen große Handelsketten dagegen nicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur Anfang dieser Woche ergab.

Von Nico Fliegner und Christine Jacob