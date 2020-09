Handgemenge in S-Bahn nach Eilenburg – ein Verletzter

Eilenburg

In der S-Bahn zwischen Leipzig und Eilenburg kam es Sonntagnacht, gegen 2 Uhr, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, wurden drei Tatverdächtige gestellt. Die Bundespolizei sei alarmiert worden, nachdem drei Personen in der S-Bahn verschiedene Reisende provoziert hatten und es daraufhin zu einem Handgemenge kam, bei dem ein 33-Jähriger am Kopf verletzt wurde. Nach Ankunft der S-Bahn im Bahnhof Eilenburg versorgte der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst den Verletzten, während Polizisten mehrere Zeugen befragten. Die Tatverdächtigen hatten die S-Bahn allerdings schon kurz nach Taucha verlassen.

Polizei ermittelt

Aufgrund der Personenbeschreibungen konnte die Bundespolizei jedoch in der Nähe von Taucha drei Männer – ein 18- und zwei 21-Jährige – feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zu den gestellten Personen dauern an, so die Bundespolizei.

Von LVZ