Handwerker sollen sich leichter über Energiesparen austauschen

Eilenburg

„Was mir fehlt, ist eine Anlaufstelle, an die ich meine Fragen überhaupt richten kann“, sagt Markus Wolf, Inhaber der Metallbau und Bauschlosserei Wolf in Eilenburg. Sven Börjesson, Beauftragter für Innovation und Technologie bei ebenjener, erklärt, dass die Handwerkskammer zu Leipzig aktuell individuelle Beratung für Handwerksbetriebe biete. „Die HWK in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Energieagentur Saena will aufgrund guter Erfahrungen unseren Mitgliedern die Idee von Energieeffizienz-Netzwerken vorstellen.“ Dabei stehe im Vordergrund, dass sich Handwerker vernetzen und nicht mehr als Einzelkämpfer agieren müssen. Ziel solcher Netzwerke soll der vereinfachte Austausch zum Thema Energieeffizienz, wie auch über lohnenswerte Änderungen und Förderungen sein.

Info-Veranstaltung in Eilenburg

Die Info-Veranstaltung am 12. November beim Gastgeber-Unternehmen Metallbau und Bauschlosserei Wolf in Eilenburg ist gut besucht. Von den insgesamt zehn angemeldeten Handwerksbetrieben sind sechs vertreten – Markus Wolf eingeschlossen. Und obwohl Energie nicht immer das wichtigste Thema für Handwerksunternehmen sei, habe sich Wolf bei den Sanierungsarbeiten nach dem Hochwasser 2013 durchaus damit beschäftigt.

Energie sparen bei Heizung und Warmwasser

Beim von Hochwasserschäden bedingten Umbau habe er sich für einen Holzvergaser als Heizungsanlage entschieden. „Es kommt viel Kantholz mit der Verpackung von Elementen bei mir an“, sagt der Metallbauer. Das über ein ganzes Jahr angesammelte Kantholz nutzt der Betrieb zum Heizen. Zufrieden ist er allemal, vor allem weil die Heizanlage auch die große, kalte Produktionshalle aufwärmt. Die Energiekosten im Betrieb seien nach der Umstellung gesunken. Für die Warmwasserversorgung habe Markus Wolf auf dem Dach des Betriebs Solarzellen angebracht. „Wir brauchen den ganzen Sommer über nie zu heizen und haben immer warmes Wasser, damit die Arbeiter auch hier duschen können“, erklärt der Inhaber.

„Grüner Gedanke“ nicht unbedingt im Vordergrund

Georg Hamann von der Saena lobt den Handwerker für den „grünen Gedanken“ beim Umbau. Den will Markus Wolf aber nicht unbedingt verfolgt haben: „Ich habe keine Lust am Ende des Jahres einen Hammerschlag zu bekommen und 3000 Euro nachzuzahlen.“ Dass die Umstellung umweltfreundlich ist, sei eher ein positiver Nebeneffekt, erklärt der Metallbauer. Einen bemerkenswerten Unterschied habe der Handwerker allerdings bei der Lichttechnik verzeichnen können: „Wir hatten früher in der Halle und in der Werkstatt Gasentladungsröhren. Jetzt haben wir auf LED-Beleuchtung umgestellt“, erklärt Wolf. Obwohl der Austausch ein hoher Kostenaufwand gewesen sei, habe sich die Leuchtmittelalternative schon bei der nächsten Stromkostenrückzahlung ausgezahlt, als eine hohe Gutschrift eingegangen sei.

Energie ist Stellschraube in Handwerksbetrieben

Auch wenn Energie als Thema nicht unbedingt weit oben in der Prioritätenliste von Handwerksbetrieben stehe, sei es dennoch eine Stellschraube, sagt Georg Hamann. Er ist Berater für Energie in Unternehmen bei der Saena und meint, die Agentur freue sich jedes Mal, wenn Anfragen zur Energieeffizienz von Handwerksunternehmen eingehen. Die Saena selbst würde ab und an den anfragenden Betrieben eine Art Initialberatung anbieten. „Wir sind aber keine Konkurrenz zu Energieberatern am Markt“, so Hamann. Die Unternehmensvernetzung sei aktuell eines der großen Projekten, die sie propagieren. „Betriebe bringen ihre Erfahrungen ein und andere können davon profitieren“, erklärt er. So stelle vielleicht in einem Kreis von zehn Unternehmen im Netzwerk jeder eine Idee vor und alle würden dann mit zehn neuen Ideen rausgehen, sagt der Energie-Berater.

Aufwand für Förderanträge zu groß

Praktische Beispiele für die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen zeigt bei der Info-Veranstaltung André Müller von der bcc-energie. Auch erklärt er in seinem Vortrag, wie Förderung für Energieeffizienzmaßnahmen funktioniert. Denn an diesem Punkt scheitere es bei den meisten Handwerkern in der Runde: „Wo fange ich an?“ ist die große Frage. Die Verfahren seien unglaublich lang und aufwendig und nicht jedes Unternehmen habe die zeitlichen und personellen Möglichkeiten, um einen entsprechenden Förderantrag zu stellen, klagen viele der anwesenden Unternehmer. Die Vernetzung soll auch bei diesen Problemen helfen und die nötigen Informationen und Anregungen bieten.

Netzwerke sollen sich viermal im Jahr treffen

Laut Saena soll ein Energieeffizienz-Netzwerk idealerweise aus zehn bis 15 Partnern bestehen. Ob Handwerker aus einem oder mehreren Gewerben vernetzt werden, würde im Kreis entschieden. Teilnahmeberechtigt seien alle Unternehmen mit einer Betriebsstätte im Freistaat Sachsen. Für fachgerechte Beratung sollen an den geplanten vier Workshops im Jahr auch Experten teilnehmen. Auch ein Moderator begleite die Gesprächsrunden. Die Netzwerke würden vom Freistaat mitfinanziert. Allerdings sei ein Jahresbeitrag dennoch wichtig, wenn auch nur um ein Gefühl der Verpflichtung zu schaffen. Dieser befinde sich laut Saena in einer Spanne zwischen 476 und 1904 Euro, abhängig von Unternehmensgröße und Standort.

Von Elena Boshkovska