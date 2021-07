Hans-Eckardt Wenzel und Band sind endlich in Eilenburg

Eilenburg

Die Kultur ist zurück auf dem Berg in Eilenburg. Einer, der seit Jahren dazugehört, ist Hans-Eckardt Wenzel. „Wie schön, dass wir hier sein können. Vielen Dank an Baders, dass sie mutig sind“, begrüßt Wenzel am Sonntag das Publikum in der Baderscheune. Fast schon befreiend wirkt der Applaus, als der 66-Jährige gen Bühne schlendert. Die Muldestädter haben lange auf diesen Abend warten müssen.

Zeit fürs Zähneputzen

Wenzel ist seit fast zwei Jahrzehnten regelmäßig hier. Meist zu Beginn des Jahres, allein auf der Galerie-Bühne. Diesmal, in der Scheune, hat er seine Band dabei. Tommy Krawallo am Bass, Stefan Dohanetz am Schlagzeug und Hannes Scheffler an der Gitarre, Wenzel am Akkordeon, am Piano, an der Gitarre und am Mikro. Der Poet und seine Mannen haben den Lockdown genutzt und wichtige Dinge getan, für die „sonst keine Zeit ist, also arbeiten, kämmen und Zähne putzen oder eine neue CD einspielen. Mit Maske. Deshalb müssen wir sie nochmal einspielen.“ So kennt man ihn, den Wenzel. Man möchte es ihm fast glauben.

Musikalische Lebensreise

Die vier Herren nehmen die Gäste mit auf musikalische Lebensreise, spielen neue Songs und beliebte Stücke „Kamille und Mohn“, „Die Erde ist da für dich und mich“, „Schöner Lügen“ oder „Betrunkenes Liebeslied“, das „Kamper Trinklied“. Renate und Achim Thies sind bekennende Fans. „Einmal im Jahr muss der Wenzel sein. Man merkt es den Musikern an, dass sie sich freuen, wieder auf der Bühne zu stehen.“

Wenzels Seitenhiebe

Wenzels typische musikalische Handschrift wurde vom exzellent gespielten Background von Krawallo, Scheffler und Dohanetz unterstrichen. Die Songs sind nicht nur gespielte Lieder, sondern jeder für sich ist ein besonderes, komplexes Klangerlebnis. Stimmgewaltig, mal leise, mal laut, mal zynisch, mal lyrisch und immer authentisch. Das Publikum genießt, singt mit, hört die Wenzelschen Zwischentöne. Die Seitenhiebe auf wunderliche Abstandsregeln: „In Eilenburg sind es 1,50, in Berlin 3,20 Meter“, die Sache mit dem Gender-Sternchen: „Eine Sprache, die nicht für die Poesie taugt, ist keine gute Sprache. Die Sprache, die jetzt entwickelt wird, ist nicht für die Poesie sondern Ideologen“, das Corona-Wirrwarr: „Es klappert die Mühle am Lauterbach.“ Schön, dass er und die Band wieder da sein konnten.

Von Anke Herold