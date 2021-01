Gostemitz

Ein junges Paar, das in Gostemitz ein Einfamilienhaus bauen will, steht vor einem großen Problem: Denn für das künftige Zuhause der Familie steht kein Löschwasser bereit. Den Nachweis darüber müssen die Grundstückseigentümer aber vor Baubeginn erbringen, ansonsten sieht es mit der Baugenehmigung schlecht aus.

So viel Löschwasser ist erforderlich

Wie der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, müssten mindestens 48 Kubikmeter Löschwasser an dem Grundstück anliegen. Nach Angaben des Bauherren Martin Olzog sind es aber derzeit nur 18 Kubikmeter. Einen Löschwasserteich oder Löschwasserbrunnen seitens der Kommune gibt es nicht in der Nähe. Und die hat auch keine Pflicht, so etwas zu bauen. Betroffen sind zwar theoretisch auch Häuser in der Nachbarschaft, auf diese Gebäude hat das wiederum keine Auswirkung, weil sie schon eher da waren als die gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz.

Gemeinderat schimpft über Regelung

Der Gemeinderat stand nun jüngst vor der Herausforderung, dem Antrag auf Bauvorbescheid zuzustimmen oder nicht und tat sich schwer, weil eben nicht ausreichend Löschwasser anliegt wie erforderlich. Gemeinderat Stefan Bär kann über solche Regelungen nur mit dem Kopf schütteln: „Das ist ein Skandal“, schimpfte er. Hier werde es Bauwilligen unnötig schwer gemacht. Gemeinderat Torsten Klinge schlug vor, den Beschluss trotzdem zu fassen mit der Maßgabe, dass sich der Bauwillige verpflichtet, in der Zwischenzeit für das erforderliche Löschwasser zu sorgen. So ging der Beschluss letztlich auch im Gemeinderat durch. Abschließend entscheidet ohnehin das Landratsamt als Genehmigungsbehörde.

Bauherr Martin Olzog muss nun handeln und entweder einen Brunnenbauer beauftragen oder aber einen ausreichend Wasser speichernden Teich anlegen. Das ist freilich mit zusätzlichen Kosten im mindestens vierstelligen Bereich verbunden. Die erste Variante scheint in diesem Fall wohl die sicherste zu sein, falls eben doch mal Löschwasser benötigt wird. nf

Von Nico Fliegner