Haushalt steht: Zschepplin muss an die Substanz ran

In Zschepplin endet demnächst die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung. Die Weichen dafür sind jedenfalls mit der einstimmigen Verabschiedung des von Kämmerin Heike Ott eingebrachten 5,5 Millionen Euro umfassenden Etats gestellt. Ihr Fazit: Das Minus von einer halben Million Euro kann nur durch „die Verrechnung von Abschreibungen und die Auflösung von Sondervermögen“ ins Positive gedreht werden.

Haushalt ist genehmigungsfähig

Im Normaldeutsch bedeutet das: Die Gemeinde greift ihre Substanz an. Ohne Finanzhilfe von außen kann sie Straßen, Kitas und Co. dauerhaft jedenfalls nicht im derzeitigen Zustand erhalten. Dennoch habe die Kommunalaufsicht aber signalisiert, dass der Haushalt in dieser Form genehmigungsfähig sei.

Investitionsplan ist kurz

Der Investitionsplan ist 2020 dementsprechend kurz. Dennoch kann in den Sommerferien der Werkraum der Grundschule Hohenprießnitz umfassend saniert werden. In Rödgen, Krippehna, Zschepplin und Steubeln werden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Außerdem wird das bereits im Vorjahr bestellte Feuerwehrfahrzeug für Glaucha ausgeliefert. Angeschoben wird in diesem Jahr zudem die Planung für den Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus in Krippehna. Die Gemeinde profitiert zudem von dem Förderprogramm Digitale Schule. Hier erhält die Gemeinde für die Grundschule in Hohenprießnitz 64 000 Euro.

Von Ilka Fischer