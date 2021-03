Heftiger Wind fordert Nordsachsens Feuerwehren am Wochenende

Region

Die Feuerwehren aus Bad Düben, Laußig, Gruna, Mockrehna und Taucha mussten am Samstag wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Wie die Freiwillige Feuerwehr in Bad Düben informierte, waren auf der Bahnlinie Bad Düben/Eilenburg Bäume auf die Schiene gefallen. Die Dübener Kameraden rückten zusammen mit den Kollegen aus Laußig und Gruna aus. Sägenführer kamen zum Einsatz und beseitigten Stämme und Geäst, sodass ein Güterzug, der gerade unterwegs war und halten musste, weiterfahren konnte.

Straßen zeitweise blockiert

Am Abend blockierte ein Baum die Straße Am Leitpflock in Mockrehna. Die alarmierten Kameraden sicherten zunächst die Einsatzstelle, zersägten den Baum und säuberten anschließend die Straße. Ebenfalls mussten die Tauchaer Kameraden einen Baum von der Straße befreien. Dieser war am Ortseingang von Pönitz auf die Kreisstraße gefallen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein heftiger Wind, der Samstag über Teile Nordsachsens wehte, hatte zu den Sturmschäden geführt. Verletzt wurde dabei niemand.

Von nf