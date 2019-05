Bad Düben/Eilenburg

Sie pendelt auch in diesem Jahr wieder zwischen Leipzig und Lutherstadt Wittenberg durch die Dübener Heide – die Heide-Bahn. Erster Termin ist Himmelfahrt. Stationen, um Fahrgäste mitzunehmen, sind unter anderem Bad Düben, Laußig, Eilenburg-Ost und Eilenburg-Mitte, wie Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische-Eisenbahn mitteilte. Die Heide-Bahn hält dreimal in Fahrtrichtung Leipzig und dreimal in Fahrtrichtung Wittenberg an den Bahnhöfen. „Mit diesen Verkehren soll dem Wunsch und dem Interesse in der Öffentlichkeit entsprochen werden, dass Züge zu bestimmten Anlässen die Strecke der Dübener-Heide-Bahn befahren“, so Jungfer weiter.

„Sandmännchen“ und „ Ferkeltaxi “

Geplant ist der Einsatz von Triebwagen der Baureihe LVT 771 der Eisenbahn-Nostalgie Vogtland. Diese Fahrzeuge haben die Spitznamen „Sandmännchen“, „ Ferkeltaxi“ oder „ Blutblase“. „Bereits von 1964 bis 1979 wurden diese Triebwagen auf der Heide-Bahn-Strecke eingesetzt und waren beim Personal und den Reisenden sehr beliebt. Nunmehr kehren die Fahrzeuge nach 40 Jahren auf die Heide-Bahn zurück.“

Ausflug zu Veranstaltungen

Der Verein übernimmt die Fahrten in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Der Fahrplan und die Fahrzeiten wurden so erstellt, dass ein Ausflug oder ein Besuch von Veranstaltungen ermöglicht wird. Besonderes Augenmerk wurde auf die Gewährung von Anschlüssen in Eilenburg von/zur S-Bahn Linie 4 Richtung Leipzig und in Pratau beziehungsweise Wittenberg zu den S-Bahn-Linien und Zügen des Regionalverkehrs gelegt. Die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Fahrkarten können ausschließlich beim Personal im Zug gekauft werden. Es gilt ein Sondertarif: Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

Fahrtermine 2019

Weitere Fahrtermine 2019 sind geplant am Pfingstwochenende am 9. und 10. Juni, zum Fest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg und zum Stadtfest Eilenburg am 15. und 16. Juni, zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Rad-Aktionstag am 3. Oktober, zur Reformationsfeier am 31. Oktober sowie am ersten und zweiten Adventswochenende.

Der Fahrplan steht im Internet unter www.eisenbahnverein-wittenberg.de

Von LVZ