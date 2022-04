Bad Düben

Eigentlich sollte die Heidebahn zwischen Lutherstadt Wittenberg und Eilenburg zu besonderen Anlässen längst wieder fahren. Doch nach wie vor stehen die Signale auf Rot. Wann sich das ändert, ist unklar. Doch woran liegt es nun eigentlich?

Seit 2019 fährt die Heidebahn nicht mehr

Im Herbst 2019 stoppte das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt die Bahnfahrten wegen technischer Mängel. Dann wurden Arbeiten an der Strecke realisiert, es folgten Testfahrten – aber weiter keine Freigabe. Zum nun folgenden Verfahrensweg gibt es zwei Aussagen. „Auf der Webseite der Streckenbetreiber steht, dass aufgrund der Baumaßnahmen der Abschnitt von Pratau bis Bad Düben bis zum 31. August gesperrt ist. Ich hoffe, dass wir dann mit den Planungen unserer Sonderfahrten anschließen können“, schildert Michael Jungfer, Vorsitzender des Fördervereins Berlin-Anhaltische Eisenbahn, seine Sicht.

Dem gegenüber steht die Aussage der Betreiber der Strecke, der Deutschen Regionaleisenbahn: „Wenn eine Fahrt für die Strecke angemeldet wird, fahren wir die Strecke ab und richten sie nach den vorgegebenen Richtlinien her, sodass ein Verkehr stattfinden kann“, erklärt Gerhard Curth, Geschäftsführer der Deutschen Regionalbahn (DRE).

Heißt also: Antrag stellen – und schon fährt die Bahn? So einfach ist es nicht. Die Strecke wurde 2019 wegen technischer Mängel vorerst geschlossen. Dazu zählen zwei Brücken entlang der Strecke, an denen die DRE noch Arbeiten plant. Jungfer benennt ein weiteres Problem – demnach sei die Strecke aufgrund des reichlichen Bewuchses am Rande nicht befahrbar. Das sieht der Streckenbetreiber anders: „Der Grünschnitt unterliegt Auflagen des Naturschutzes. In diesem Rahmen werden Arbeiten durchgeführt, um die Strecke vorzuhalten.“ Jungfer macht sich indes Sorgen um die alten Bahnen: „Wir wollen nicht, dass die halbe Dübener Heide an unseren Fahrzeugen hängenbleibt oder gar der Lack zerkratzt wird“.

Bahnübergänge als Sicherheitsrisiko

Hinzu kommt aus Sicht des Vereins ein weiteres Problem. „An einigen Bahnübergängen muss die Elektronik gewartet werden. Dazu zählen Bad Schmiedeberg und Pretzsch“, sagt Jungfer, „außerdem muss eine Schranke ersetzt werden, diese ist durch einen Unfall beschädigt worden.“ Elektrische Schrankenanlagen sind mit einem Signal im Gleis ausgestattet, wenn die Bahn darüber fährt, schließen sich die Schranken. Das Gleiche gilt auch für das Öffnen.

Streckenbetreiber: Es gibt Regeln für Schranken

Auch das sieht die DRE anders, „Das ist nicht überall nötig“, sagt Curth und bezieht sich auf die rechtliche Grundlage. Nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung sind Schrankenanlagen erst ab einer Auslastung der Straße von 2500 Fahrzeugen pro Tag notwendig. „Natürlich kann man mit dem Argument der Sicherheit Schranken für alle Übergänge fordern, aber da gibt es auch einfach Regeln. Außerdem gibt es auch weitere Möglichkeiten, einen unbeschrankten Bahnübergang zu sichern“, so Curth. Seit der Gründung der Deutschen Regionaleisenbahn 1993 habe es aber keine Unfälle an den Bahnübergängen gegeben. Als weitere Argumente führt er auf, dass die elektrischen Anlagen durch Vandalismus gefährdet sind. Besonders die Kupferkabel werden oft geklaut.

Was Gerhart Curth als Alternative für elektrische Schrankenanlagen sieht, ist schlichtweg eine personelle Absicherung. Bedeutet: Der Zug hält vor dem Übergang, ein Schaffner steigt aus, sichert die Straße, lässt den Zug passieren und steigt wieder ein. Für Michael Jungfer birgt diese Regelung allerdings einen größeren personellen Aufwand. „Das ist natürlich möglich, jedoch muss dann wieder eine Person mehr beschäftigt werden, damit steigen auch die Kosten“, beschreibt er seinen Standpunkt. Für den Verein ein großes Problem: „Wir wollen mit unseren Sonderfahrten auch etwas für den kleinen Geldbeutel anbieten.“

Auffrischungen nach langer Pause

Zu alldem kommt hinzu, dass die Lokführer der Sonderfahrten Schulungen absolvieren müssen. „Die Lokführer, welche die Heidebahn fahren, arbeiten im Alltag meist auf Elektroloks, die historischen Fahrzeuge werden jedoch mit Diesel betrieben. Dafür ist eine regelmäßige Schulung nötig.“ Für das Problem gibt es zumindest eine Lösung. Die Weiterbildung für nicht bundeseigene Eisenbahnen kann der Vorsitzende des Fördervereins selbstständig durchführen. „Das kostet also kein Geld, aber Zeit“, fasst Jungfer zusammen. Erfolgt kein regelmäßiger Einsatz, ist die Weiterbildung nach einem Jahr abgelaufen und muss aufgefrischt werden. Bevor die Sonderfahrten auf der Strecke der Heidebahn wieder stattfinden können, steht also noch ein Auffrischungskurs ins Haus.

Ob es einen solchen in diesem Jahr noch gibt, hängt von Frage ab, ob und wann die Bahn wieder fährt. Eine Antwort darauf kann derzeit niemand geben.

Von Juliane Staretzek