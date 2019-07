Mörtitz

Es ist wieder Heidelbeerfest in Mörtitz. Zum sechsten Mal organisierte Sandra Lorenz das Fest. Und die Besucher kamen aus allen Himmelsrichtungen. Überall parkten die Autos in der Mörtitzer Hauptstraße. Schon Minuten vor der eigentlichen Öffnungszeit hatte sich eine lange Schlange am großen Hoftor mit der Nummer acht gebildet.

Blaubeeren zum Selbstpflücken oder Kaufen

Und alle wollten bloß das eine – körbeweise die kleinen blauen Beeren im Garten der Familie Lorenz pflücken. „Wir haben in der Leipziger Volkszeitung von dem Heidelbeerfest in Mörtitz gelesen und sind spontan losgefahren. Aus den beiden Körben werde ich leckere Marmelade machen und einen Kuchen backen“, sagte Sigrid Koitz. Auch Eleonore und Klaus Eckenigk aus Eilenburg waren gekommen. „Eigentlich wollte ich einen fertigen Korb kaufen. Aber wir müssen selber pflücken. Mein Mann mag sie pur oder mit Sahne. Ich esse die Beeren gern mit Vanillesoße“, schwärmt Eleonore Eckenigk. Bis zum Abend drängelten sich die Menschen auf dem 1800 quadratmetergroßen Heidelbeerfeld hinter dem Haus der Familie.

Gute Saison – Früchte bis in den August

„Die Saison ist gut. Bis weit in den August rein wird es in diesem Jahr Heidelbeeren geben“, sagte Sandra Lorenz. Die 44-Jährige betreibt seit 2011 die Geschenkeschmiede im Dorf, bietet bei Hoffesten und Veranstaltungen in der Region ihre selbst gemachten Dinge aus Heidelbeeren und anderen Früchten an. Schuld an der Liebe zur Heidelbeere ist ein Urlaub vor einigen Jahren, bei denen sich Sandra und Uwe Lorenz eigentlich über die Imkerei und Bienenzucht informieren wollten. Doch plötzlich standen sie den Heidelbeeren gegenüber. Das Interesse war geweckt und bald die ersten Pflanzen angebaut. Mittlerweile sind es fünf verschiedene Sorten. „Wir bauen ausschließlich Kulturheidelbeeren an. Gegenüber den Beeren, die im Wald wachsen, sind sie deutlich größer. Das Körbchen ist also viel schneller voll“, weiß die zweifache Mutter. Neben den Heidelbeeren hatte Sandra Lorenz beim Hoftag auch noch eine Menge andere Sachen zu bieten. So war die hofeigene Schmiede geöffnet, ein Imker war da und man konnte leckere Sachen rund um den Eierlikör von großen Straußeneiern probieren.

Von Steffen Brost