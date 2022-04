Eilenburg

Abnehmen, das Rauchen lassen, für eine Prüfung lernen – viele Dinge im Leben verlangen nach Durchhaltevermögen und Geduld. Kein Wunder also, dass Stephan Strauß in den sozialen Netzwerken mit seinem Slogan „Warum schwer, wenn’s einfach besser geht“ in Verbindung mit der Ankündigung, in Eilenburg eine Praxis für Hypnosetherapie aufbauen zu wollen, auf reges Interesse stieß. Denn wer würde einige Sitzungen im Dämmerlicht nicht einer wochenlangen Diät vorziehen!?

Keine Hypnoseshow in Eilenburg

Aber ist es wirklich so leicht? Ein paar Mal in Trance fallen und schwupp, sind die Probleme weggependelt? „Nein, ganz so funktioniert das nicht“, stellt Stephan Strauß klar und muss dabei grinsen. Natürlich kenne er das mystische Bild des Kapuzenträgers, der sein Gegenüber mit einem Fingerschnipp gefügig macht. „Aber eine Therapie läuft nicht ab, wie eine Hypnoseshow. Niemand muss Angst haben, etwas zu tun oder zu sagen, das er nicht möchte. Das kann ich schon mal verraten.“ In diesem Sinne lautet die Berufsbezeichnung des 34-Jährigen auch nicht „Hypnotiseur“, sondern Heilpraktiker für Psychotherapie.

Die Hypnose selbst, so beschreibt es Strauß, sei im Grunde nichts anderes als eine „Fokussierung der Aufmerksamkeit.“ Seine Klienten kämen mit bestimmten Themen zu ihm, mit Phobien, Schmerzen, Ängsten. In den Sitzungen gehe es dann darum, alle äußeren Einflüsse auszublenden und sich nur noch mit diesem einen Thema zu beschäftigen. Letztendlich also doch eine Art Trance, sagt er. „Man kann sich diesen Zustand gut wie den Moment vorstellen, an dem man nach einem langen Arbeitstag auf der Couch fast einschläft. In dieser Situation ist der Zugriff aufs Unterbewusste sehr gut.“

Rückgriff auf positive Gedanken

Das „Unterbewusste“ spielt in den Erklärungen des 34-Jährigen eine große Rolle. „Es wird viel abgespeichert, unsere Vergangenheit, unsere Kindheit. Deshalb haben viele Menschen Ängste, von denen sie gar nicht wissen, wo sie herkommen.“ Ihm selbst habe Hypnose etwa dabei geholfen, in Prüfungssituationen besser klarzukommen. Wie das konkret funktioniere, komme ganz auf den Klienten an. Eine bewährte Möglichkeit sei es, positive Momente zu visualisieren und in negativ behafteten Situationen hervorzuholen. „Für mich persönlich ist ein solcher Moment mein Aufstieg auf den Großglöckner. Dort oben habe ich an nichts anderes gedacht und war einfach nur da,“ gibt Strauß ein Beispiel. Andersrum könne man sich natürlich auch in unheilvolle Gedanken hineinsteigern.

Bisher Praxisräume noch in Krostitz – Umzug nach Eilenburg geplant

Momentan empfängt der gebürtige Leisniger Interessierte noch in Krostitz, wo er sich in den Praxisräumen einer Heilpraktikerin eingemietet hat. Vor dem ersten richtigen Termin erfolgt ein telefonisches Vorgespräch, auch um medizinische Vorgeschichte und die Motivation abzuklären. „Wenn sich an mich jemand wendet, der Schmerz reduzieren will, aber eigentlich operiert werden muss, bin ich nicht der richtige“, sagt Strauß. In der ersten Sitzung vor Ort gehe es dann ums Kennenlernen und Vertrauen-Fassen. „Da machen wir dann auch tatsächlich Experimente“, sagt Strauß und holt nun doch ein Pendel hervor. Die Leute seien immer ganz überrascht, wenn es sich – nur scheinbar ohne ihr Zutun – nach Aufforderung bewege. Nein, Magie sei natürlich nicht im Spiel. Um Trickserei handle es sich aber auch nicht. „Ich will damit zeigen, welche Macht das Unterbewusste hat. Der Gedanke löst winzig kleine Bewegungen aus, die das Pendel zum Schwingen bringen.“

Strauß ist mit viel Begeisterung dabei. Dabei wollte der Mann, der seit mittlerweile rund 20 Jahren in Eilenburg lebt, ursprünglich etwas ganz anderes machen und ging – damals noch bei Teppichfreund – in die Kaufmannslehre. Danach folgten verschiedene Jobs. „Das Interesse für den Beruf des Heilpraktikers war aber immer da und mit der Hypnose habe ich meine Nische gefunden,“ sagt Strauß. Den Schritt in die komplette Selbstständigkeit will er bald wagen. Die Option auf Räume auf dem Eilenburger Berg hat er bereits – im besten Fall will er im nächsten Jahr dort eine eigene Praxis eröffnen.

