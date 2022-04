Heilpraktiker - Stephan Strauß will in Eilenburg eine Hypnosepraxis öffnen – was steckt dahinter?

„Warum schwierig, wenn es einfach besser geht?“ Mit diesem Slogan sorgt Stephan Strauß über die sozialen Netzwerke in Eilenburg für viel Neugierde. Doch was genau will er durch Hypnose lösen? Und wie soll das funktionieren? Die LVZ hat ihn gefragt.