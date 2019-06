eilenburg

Kurz hinter dem Hohenprießnitzer Ortsschild, hinter einer unscheinbaren Hofeinfahrt tut sich eine Pforte in die Vergangenheit auf: Die Heimatscheune Hohenprießnitz birgt so einige Überraschungen, die das Leben vor hundert Jahren oder sogar noch davor im Alltag bereicherten.

Renate und Erhard Naumann haben den Heimatverein, der die Scheune betreibt, im Jahr 1998 aus der Taufe gehoben und kennen die Innenräume und Ausstellungsstücke wie ihre Westentasche. Ein ehemaliger Schweinstall beherbergt nun einen Aufenthaltsraum, von dem ein hoher, schlauchartiger Raum abgeht, in dem heute historische Landwirtschafts- oder Haushaltsgeräte ausgestellt sind. „Damit hat man früher die Pferdebäuche geschoren, damit die auf dem Feld beim Arbeiten nicht so geschwitzt haben“, erklärt Erhard Naumann, in der Hand ein Gerät aus den 1920er-Jahren, dessen Kopf entfernt an einen modernen Rasierapparat erinnert und mit einer kurbelnden Drehbewegung mechanisch angetrieben wurde.

Zur Galerie Renate und Erhard Hauptmann kennen die meisten Dinge aus der Hohenprießnitzer Heimatscheune noch aus ihrer Kindheit. Im Dorfladen haben sie für ihre Kinder Zuckertüten gekauft und die meiden Werkzeuge und Maschinen haben sie noch selbst benutzt.

Früher war mehr Muskelkraft vonnöten

In den ehemaligen Schweinebuchten steht nun so allerhand aus verschiedenen Jahrhunderten: Honigschleudern, Holzpantoffeln, eine echte Göpel-Mühle... Und zu jedem Instrument können sowohl Renate als auch ihr Mann Erhard Naumann eine Geschichte erzählen, die den Zuhörer fasziniert in die Vergangenheit entführt, als es noch viel Muskelkraft und Ausdauer bedurfte, heutige kurze Handgriffe auszuführen. Ursprünglich gelernter Stellmacher, kann Erhard Naumann noch immer aus erster Hand davon erzählen, wie ein Wagenrad entsteht: „Das war damals mein Gesellenstück, ein Wagenrad für einen Mühlenwagen“, sagt er mit leichtem Stolz in der Stimme.

Boonekamp neben Berliner Luft

Aber die Geräteausstellung ist noch nicht alles, denn die zweite Etage bietet allerlei Kurioses mit der Dauerausstellung „Dorfleben“. Stilecht ist dort nämlich der letzte Tante-Emma-Laden des Dorfes aufgebaut, den der Heimatverein mitsamt Mobiliar und Sortiment übernehmen konnte. Da steht Boonekamp neben Berliner Luft und echten Haushaltsprodukten wie Waschmittel aus der DDR, das die moderne Hausfrau damals in Verwendung hatte. Die Detailverliebtheit der Dekoration sucht ihresgleichen. In alten eingerichteten Stuben locken ein gemütliches altes Plüschsofa und antike Wärmflaschen.

An jedem ersten Sonntag im Monat können interessierte Hobby-Heimatforscher einen Blick in die Scheune riskieren. Zudem werden auf Nachfrage Führungen organisiert. Zwei Vereinsmitglieder haben auch mit viel Mühe einen traditionellen Bauerngarten angelegt, in dem der Frühling heimisches Gemüse und Kräuter wachsen lässt.

Die Dorfbevölkerung hat mitgeholfen

„Ohne die Zuarbeit und die Leihgaben der Bevölkerung im Dorf wäre all das nicht möglich gewesen“, betont das Ehepaar Naumann immer wieder. Die Saison dauert von April bis Oktober und bietet neben den Ausstellungen auch noch Feste und Veranstaltungen.

Von Katharina Stork