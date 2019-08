Kospa-Pressen

In Dresden scheint man irgendwie gerade zu entdecken, dass es nicht nur die sächsischen Metropolen gibt. Selbst der Ministerpräsident urlaubt ja in Nordsachsen. Wenn es nach Roswitha Feustel, der Ortsvorsteherin von Kospa-Pressen, geht, kann das Interesse auch so bleiben. Denn nachdem der Eilenburger Ortsteil Kospa-Pressen (mit Behlitz und Zschettgau) sowie der Ortsteil Wedelwitz bereits beim Ideenwettbewerb des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 200 000 Euro für Trafohäuser, Teiche, Spielplatz und Co. ergattern konnten, bekam der Heimatverein Kospa-Pressen nun für drei seiner fünf eingereichten Projekte beim Sächsischen Mitmach-Fonds eine Finanzspritze überwiesen.

Geld für beschleunigten Strukturwandel

Dabei handelt es sich um Geld, das zur Begleitung des beschleunigten Strukturwandels in den sächsischen Braunkohlerevieren Lausitz und Mitteldeutschland vom Freistaat zur Verfügung gestellt wird. „Die ganze Sache war total unbürokratisch“, lobt Vereinsvorsitzender Lothar Hennig, der für seinen Verein viel Schriftkram erledigt und da viel Kummer gewohnt ist. „Seit Mitte Juli haben wir das Geld sogar schon auf dem Konto“, ergänzt Roswitha Feustel, die im April auf den Wettbewerb aufmerksam wurde. Sie bedauert zwar, dass die Ortsteile Wedelwitz (Backofenhäuschen) und Zschettgau (Pavillon) nicht berücksichtigt wurden und für einen Wettbewerbsbeitrag aus Hainichen die Zeit nicht reichte, doch die Freude überwiegt.

Konto soll schnell leer geräumt sein

„So viel Geld hatte der Heimatverein noch nie auf dem Konto“, weiß sie. Doch dort soll es natürlich nicht lange bleiben. Relativ schnell lasse sich aus ihrer Sicht der Pavillon-Treffpunkt in Behlitz hinstellen. „Wir wollen mit den Behlitzern schon in den nächsten Tagen die Entscheidung treffen, welchen Pavillon wir nehmen. Dann wird die Baugenehmigung eingereicht. Beim Aufbauen wollen dann die Behlitzer selbst mit anpacken. „Wir wollen schließlich möglichst viel mit dem Geld bewirken“, sagt auch Lothar Hennig. Vielleicht noch schneller dürfte es bei dem Projekt in Pressen gehen. Hier stehen für vier Naturholzbänke 1500 Euro zur Verfügung.

Heimatverein bekommt neue Homepage

Etwas längerfristig wird dagegen die Neuerstellung und Pflege einer Homepage des Heimatvereins sein, wofür der Verein 2000 Euro erhielt. Sie seien vor Ort sehr aktiv und (fast) keiner merkt es, sagt dazu Lothar Hennig, der das damit auch ein Stück weit ändern möchte. Gefreut hat man sich beim Heimatverein aber auch über eine weitere erfolgreiche Bewerbung, bei der der Kospaer Sebastian Dietrich das Geld für ein Ballfangnetz einheimste.

2020 soll Hainichen mit an Bord sein

Bei dem Wettbewerb insgesamt waren 1520 Bewerbungen eingereicht worden, 613 davon wurden von einer Jury für ein Preisgeld ausgewählt und eben vier davon aus Kospa-Pressen. „Wir werden auf jeden Fall 2020 wieder mitmachen“ wirft Roswitha Feustel einen Blick voraus. Und sie hofft, dass dann auch der Ortsteil Hainichen mit an Bord ist. Ideen aus dem Eilenburger Ortsteil, der bisher leer ausging, sind also schon jetzt willkommen.

Langweilig wird es in den Ortsteilen damit auf jeden Fall nicht. Denn auch aus dem eingangs erwähnten Ideenwettbewerb nehmen die ersten beiden Projekte inzwischen Konturen an. Roswitha Feustel: „Gemeinsam mit der Stadt haben wir hier zuerst den Trafoturm in Wedelwitz sowie den Teich in Behlitz im Fokus.“

Von Ilka Fischer