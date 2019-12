Heimatverein backt Brot für die Wildschützer

Wildschütz

Angespanntes Arbeiten am Freitagmorgen in der Wildschützer Backstube. 32 Brote müssen in möglichst kurzer Zeit in den Ofen. Dafür soll jeder Handgriff sitzen. Die Arbeit ist unter den vier ehrenamtlichen Bäckern des Heimatvereins Wildschütz genau aufgeteilt. Thomas Halleck bringt die Brote in den Ofen. Damit er die richtige Stelle im zwei Meter tiefen Schlund findet, leuchtet ihm Andrea Bothur mit der Taschenlampe. Ihre Aufgabe ist es ebenfalls, mit dem Messer jeden Laib dreimal oben einzuritzen, damit das Brot später das typische Krustenform auf der Oberseite bekommt.

Vorbereitung beginnt Tage vorher

Vorher hat Heidi Hallek die Laibe vorsichtig aus den Formen auf den Schieber gelegt, und Ute Engler benetzt sie mit Wasser, damit sie schön knusprig werden und auch etwas glänzen. Seit den frühen Morgenstunden sind die Mitglieder des Heimatvereines damit beschäftigt, die 32 Brote vorzubereiten. Der Teig wurde von der Bäckerei Katja Schurig in Audenhain geliefert. Schon am Mittwoch wurde damit begonnen, den Ofen mit Holz auf die Betriebstemperatur von 400 Grad vorzuheizen.

Einnahmen gehen an den Heimatverein

Nach einer Backzeit von 45 Minuten sind die Brote fertig. Einfache Mischbrote, Zwiebelschinken-Mischbrote, Zwiebelmischbrot und Schinkenmischbrote werden gleich vor Ort an die Bewohner des Dorfes verkauft. Die wurden vorher mit einer Postwurfsendung informiert. Die Einnahmen fließen als Spende zurück an den Heimatverein.

Von Wolfgang Sens