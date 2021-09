Heinzelmännchen überreichen in Eilenburg die Zuckertüten

Eilenburg

„Ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht gelb aus. In der Mitte ist es braun und am Stiel ist grün“, natürlich, das ist die Sonnenblume, das wissen Schulanfänger schon. Als kleinen Strauß gebunden, liegen sie überall auf den Schultischen der Evangelischen Grundschule CULTUS+ in Eilenburg. Zuvor haben die 18 Einschüler diese kleinen Sträuße in der Bergkirche St. Marien bekommen. Im Rahmen eines Gottesdienstes feierten die Mädchen und Jungen mit Vikarin Teresa Förtsch ihre Einschulung am Samstagvormittag. Es wurde gesungen, geklatscht und schließlich mit dem Ranzen auf dem Rücken der Weg Richtung Schule angetreten.

Gemeinsam mit den Lehrerinnen Margarethe Bohmann, Katrin Glawon und dem Lehrer Nils Petersen schauten sich die Schulanfänger die zukünftigen Klassenräume an. Jedes Jahr ist es für alle Einschüler eine spannende Zeit, wenn sie die erste Klasse besuchen. „Für uns ist es in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Start. Das Lernkonzept kann nun richtig umgesetzt werden. Es wird stetig weiterentwickelt und immer an die jeweiligen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst“, erklärt die Vereinsvorsitzende Katja Krellig gemeinsam mit der Schulleiterin Hanna Reyher. Während sich der Schulhof mit Eltern und Großeltern füllt, sind die Mädchen und Jungen drinnen kaum aus den Zimmern zu bekommen, obwohl draußen schon die nächste Überraschung wartet.

Endlich Zuckertüten

Denn das Wichtigste am Tag der Einschulung ist ja nun einmal die große Zuckertüte, die jeder bekommt, der zur Schule gehen will. Traditionell übergibt immer das Eilenburger Maskottchen Heinz Elmann das begehrte Geschenk in der freien Grundschule. In diesem Jahr kamen sogar zwei Heinzelmännchen mit einem großen THW LKW gerade zur richtigen Zeit auf den Schulhof gefahren. In diesem Moment kamen auch die Mädchen und Jungen mit den Eindrücken der ersten Schulstunde im Gepäck wieder aus der Schule heraus.

Die Überraschung war gelungen und eine Zuckertüte nach der anderen wurde aus dem Auto gereicht und von den Heinzelmännchen übergeben. In hellblau, rosé, ganz kunterbunt oder mit Trickfilmmotiven geschmückt, jede Schultüte für sich erinnerte an kleines Kunstwerk, dass trotz Größe und Gewicht bereitwillig und vor allem stolz von den Mädchen und Jungen präsentiert wurde. Dazu überreichten die Mitarbeiter des THW allen Einschülern eine Trinkflasche, eine Einladung zur THW -Jugend und einen großen Bastelbogen.

Schulzeitstart in Sprotta

Danach durften die Kids sogar noch einmal den großen LKW von innen betrachten, bevor sich die Mädchen und Jungen mit ihren Familien auf den Heimweg machten. In den ersten zwei Wochen starten die Schülerinnen und Schüler bei Cultus + traditionell ihre Schulzeit in Sprotta. Die Klassen 1 bis 3 verbringen ihre Lernzeit in dem Barfuß -Camp und die Klassenstufe 4 an den Pferden. Dieses Jahr steht das große Thema Wald, Wasser, Wiese im Mittelpunkt. Außerdem sollen dabei Teambildung und das Klassenklima gleich mit einbezogen werden. Dies kann nun mal nicht am Schultisch erlernt, sondern muss erlebt werden. Ziel der Kennlernwochen ist unter anderem, dass sich die Mädchen und Jungen gemeinsam mit den älteren Mitschülern zusammenfinden und voneinander lernen. In der freien Grundschule eignen sich die Kids ihr Wissen jahrgangsübergreifend ein. Das heißt auch, dass nach dem ersten beiden Wochen die Zusammensetzung der Klassen, die übrigens seit vorigem Jahr Baumnamen tragen, optimal nach den Bedürfnissen der Schüler gebildet werden können.

Von Anke Herold