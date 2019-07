Jesewitz

Hendrik Zellmann ist seit Wochen vor seinem Auftritt an diesem Freitag um 19 Uhr im „Wohlfühl-Café“ in der Leipziger Straße in Eilenburg sichtlich aufgeregt. Dabei steht der über die Kreisgrenzen bekannte Entertainer schon seit 27 Jahren auf der Bühne. Doch am Freitag will der 46-jährige nicht mit Musik und Späßen unterhalten, sondern aus seinem Leben erzählen.

Zellmann wurde als Lustiger Tischler bekannt

Bekannt wurde Zellmann als „Lustiger Tischler“. Mit diesem Titel schaffte er es sogar in die Zeitung. Nach einer selbst organisierten Silvesterfeier im Jahr 1992 mit 250 Gästen beschloss der frisch gebackene Geselle, seinen Beruf an den berühmten Nagel zu hängen und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Fortan lernten viele Leser den immer gutgelaunten „kleinen dicken Alleinunterhalter“ (O-Ton Zellmann) bei privaten Feiern oder öffentlichen Auftritten kennen.

Aber so richtig kannten ihn nicht einmal seine Eltern, Freunde oder die langjährige Lebenspartnerin. Kein Wunder, denn Hendrik Zellmann brauchte selbst fast 30 Jahre um herauszufinden, wer er ist. Obwohl Vater einer gesunden Tochter und in einer soliden Beziehung lebend, hat er erst mit 43 Jahren den schönsten und intensivsten Sex seines Lebens. Mit einem Mann!

Quälende Jahre bis zum Outing

Vorausgegangen waren quälende Jahre. Erst viel später realisiert Hendrik, dass er sich im Rotkäppchen-Kostüm beim Kindergartenfasching scheinbar doch pudelwohlgefühlt hat und in der Pubertät die Körper der jungen Männer im Fitnessraum spannender fand als die der Mädchen. Solche Gedanken flammten immer wieder auf, verfliegen aber genau so schnell wie die Zeit. Der Entertainer lernt Nina kennen, die ihn wenig später mit den „Waffen“ einer Frau verführt.

Sein erstes Mal beschreibt er nüchtern als Akt der Vereinigung, dem es an Gefühlen, Romantik, Wärme und innere Verbundenheit fehlte. Nina sieht er nie wieder. Dafür trifft Lisa in sein Leben. Das Herz schlägt diesmal schneller, aus Freundschaft wird Liebe und mit 29 Jahren wird Hendrik Vater. Das Glück scheint perfekt, doch der junge Papa kümmert sich mehr um seine Musik als um die kleine Familie, die Beziehung zerbricht. Ab jetzt will er keine Frau mehr suchen, sondern sich finden lassen. Tanja findet den DJ klasse, sie werden ein Paar, das von schweren Schicksalsschlägen im familiären Umfeld der Frau hart auf die Probe gestellt wird.

Zellmann schreibt sein Leben auf

Zwölf Jahre hält die Partnerschaft, die aber schon lange keine mehr ist. Vor dem drohenden Ende der langjährigen Beziehung begibt sich Hendrik Zellmann auf eine abenteuerliche Reise zu sich selbst. Am Ziel stellt er fest, ich bin klein dick und schwul. Es ist ein Moment der Befreiung, der aber nur eine Nacht anhält. Schon am nächsten Morgen steht er vor der Frage, wie sage ich es meinem Kind und all den anderen. In seinem engsten Freundes- und Familienkreis hat Hendrik seine Geschichte natürlich selbst erzählt. Für alle anderen hat er sie aufgeschrieben. In seinem Buch „Halb Blau, halb Pink – die zweite Halbzeit läuft“ kehrt er seine innerste Seite nach außen, verpackt seine aufwühlenden Erlebnisse immer mit einer Prise Humor und gibt wohl „nebenbei“ noch eine Gebrauchsanweisung für Männer heraus, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, in der Hendrik einmal war. Der „kleine Dicke“ lebt nun schon seit drei Jahren glücklich mit Micha zusammen.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr im Wohllfühl-Café in der Leipziger Straße. Anmeldung unter 03423 7502323.

Wie das Buch entstanden ist, zeigt ein kleines Video unter https://www.youtube.com/watch?v=NVIOCBAmZpw

Von Lutz BRose