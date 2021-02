Delitzsch/Eilenburg

Auch wenn auffällig weniger Verkehr am Montag in der Delitzsch-Eilenburger Region über die Kreisstraßen rollte, waren diese am Montagmorgen zwar geräumt, doch der Schnee türmte sich links und rechts an den Fahrbahnrändern. Außerdem gab es Verwehungen. Autofahrern war geraten, langsamer unterwegs zu sein, zumal der Schnee die Straßenbreite verengte. Wie der Winterdienst in den Städten und Gemeinden funktionierte, wollte die LVZ wissen.

Am Krankenhaus Delitzsch sorgt ein Fahrzeug der Kreiswerke für möglichst freie Wege. Quelle: Christine Jacob

Delitzsch – Winterdienst teils per Hand

Der Winterdienst in Delitzsch läuft seit dem Wochenende auf Hochtouren: Auch am Montag war das Team der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) aufgrund der aktuellen Wetterlage mit ständigem Neuschnee und ständigen Schneeverwehungen seit den Morgenstunden bemüht, in erster Linie die Straßen der Priorität 1 zu räumen. Zudem war und ist wie immer der „Fußtrupp“ im Einsatz, der per Hand schippt – zum Beispiel an Bushaltestellen und bestimmten Gehwegen. Zuerst sind Bundes-, Staats- und Kreisstraßen dran, erst danach werden die städtischen Straßen geräumt – Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen haben dabei Priorität.

Am Sonntag wurde in zwei Schichten von 6 bis 14 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr geräumt, am Montag seit 4 Uhr. Aktuell tue sich auch ein Platzproblem etwa an Bushaltestellen auf – die Ablagerungsmöglichkeiten für diese Schneemassen sind einfach nicht da. „Aktuell ist es so, wie es mancher privat möglicherweise auch erlebt – hat man das Ende des Grundstücks erreicht, ist es vorne wieder zugeschneit. Die Männer und Frauen geben ihr Bestes, müssen und sollen aber auch die vorgeschriebenen Ruhepausen einhalten“, so Stadtsprecherin Nadine Fuchs. Manchmal muss man der Witterung nachgeben: Der Wochenmarkt am Dienstag findet deshalb nicht statt.

Spontaner Schnee-Einsatz für Kameradinnen und Kameraden

Wie die anderen Feuerwehren der Region auch hatte die Delitzscher Ortsfeuerwehr schon am Sonntag ihre Kameradinnen und Kameraden spontan zum Schneeräum-Einsatz gebeten und die Ehrenamtlichen haben die Wache beziehungsweise deren Ein- und Ausfahrten sowie den Alarmparkplatz für den Fall der Fälle von Schnee befreit. Am Montag half die Feuerwehr unter anderem einem festgefahrenen Pkw-Fahrer aus seiner Lage und am Turnhallendach der Grundschule Ost wurde ein Fenster gesichert.

Im derzeit geschlossenen Tiergarten herrscht Winterruhe, die Kängurus bleiben zum Beispiel lieber mal drin. Quelle: Christine Jacob

Rackwitz – Schnee muss abtransportiert werden

Auch in Rackwitz rieselte der Schnee leise und unaufhörlich. Zwei Lkw, ein Unimog, ein Radlader und ein Multicar von Winterdienstpartner WKE waren von 3 Uhr bis 1 Uhr in der Folgenacht ununterbrochen unterwegs. Die Gemeinde selbst ließ drei Schiebetraktoren in Rackwitz und zwei in Zschortau rollen und räumen. Alle Hauptstraßen haben Vorrang. Anliegerstraßen werden ab zehn Zentimetern beräumt, was aktuell der Fall war und ist.

In Rackwitz rollen und räumen auch die Schiebetraktoren des Bauhofes. Quelle: Frank Pfütze

Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) äußerte sich zufrieden: „Der Winterdienst funktioniert. Wir müssen natürlich mit Einschränkungen rechnen und leben. Die Schneefälle sind eine Herausforderung. Die Mitarbeiter können nicht zu jeder Zeit an jedem Ort ein. Es ist Winter.“ Der Schnee musste teilweise auch abtransportiert werden.

Eilenburg – Schnee landet in der Kastanienallee

In der Stadt Eilenburg sind am Montagmorgen die Hauptstraßen weitgehend geräumt. Trotzdem sorgte der Schnee für glatte Abschnitte, so den Vormittag über im Bereich der Marktplatzkreuzung. Kaum hinterher kam der Winterdienst am Morgen auf den Fußwegen. Der an der Bushaltestelle in der Rinckartstraße wurde gegen 10.45 Uhr geräumt, ebenso die Haltestellen am Dr-Külz-Ring. Der Geh-/Radweg, der über die Muldebrücke führt, war zugeschneit. Passanten hatten große Mühe, durch den Schnee zu kommen. Dort, wo private Hauseigentümer/Mieter für das Beräumen von Wegen zuständig waren, klappte es weitgehend. Im ganzen Stadtgebiet waren tagsüber große und kleine Räumfahrzeuge unterwegs.

„Das Problem sind derzeit die Schneeverwehungen und die Schneemengen, die angefallen sind“, sagte Nico Quadejacob, Chef der Remondis Eilenburg GmbH, die für den Winterdienst in der Stadt zuständig ist. Der Schnee wurde am Montag von Hauptstraßen und Kreisverkehren per Radlader auf Fahrzeugen geladen und in die Kastanienallee gekippt. Der Winterdienst werde auch in den kommenden Tagen von früh bis abends aufrecht erhalten, so Quadejacob.

Jesewitz – parkende Autos bereiten Probleme

In der Gemeinde Jesewitz ist das Agrarunternehmen Klinge mit dem Winterdienst beauftragt. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) kommt der Räumdienst gut voran, aber könne nicht zu jeder Zeit überall sein. „Wir haben am Montag noch zusätzlich den Traktor der Agrargenossenschaft im Einsatz, der die Sackgassen anfährt“, so Tauchnitz weiter. Außerdem kümmere sich der Bauhof um die Bushaltestellen. Laut Tauchnitz gab es auch vermehrt Anrufe von Anwohnern, die nach dem Winterdienst rufen. Probleme bereiten indes parkende Autos auf Straßen und im Wendebereich. „Das kann der Schneepflug gar nicht hinfahren“, so Tauchnitz. Außerdem sei es inzwischen schwierig, in den Wohngebieten Platz für die Schneemengen zu finden. Des Weiteren seien auch Anlieger in der Pflicht zum Schneeräumen - vor allem auch dort, wo es keine Fußwege gibt, müsse die Straße geräumt werden. „Es ist nun mal Winter.“ Die Notbetreuung in Kita und Schule sind am Montag aufrecht erhalten worden.

Doberschütz – drei Unternehmen im Dauereinsatz

Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) bittet die Einwohner um Geduld, „wenn die Straßen noch nicht alle gleich geräumt sind“.

Der Elfjährige Yannick und die neuen jährige Lynn (9) waren fleißig beim Schnee schieben. Auf den Parkplätzen der Lindenallee in Sprotta ließ sich einiges an Schnee zusammen schieben so dass es hottentlich zum Bau von einem Iglu reichen wird. Quelle: Wolfgang Sens

In der Kommune sind drei Unternehmen im Dauereinsatz. Beschwerden gab es von Bürgern, dass der Räumdienst die Einfahrten zu Grundstücken zuschiebt. Aber der Schneepflug könne nicht ständig das Schiebeschild hoch nehmen. „Die Lage wird sich in den nächsten Tagen entspannen, da bin ich mir sicher“, so der Bürgermeister.

Zschepplin – ununterbrochen beim Räumen

„Wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Was wir leisten können, bekommen wir auch hin“, sagt der Zscheppliner Bürgermeister Kay Kunath (parteilos). Im Einsatz sind der Bauhof und für den Bereich Glaucha das Unternehmen Schreiber. Zunächst würden die Hauptstraßen in den Dörfern geräumt, dann die Nebenstraßen. „Natürlich geht es dem einen oder anderen zu langsam voran. Da hatten wir auch schon Anrufe. Aber wir versuchen, alles zu bewältigen. Seit Sonntag früh, 3 Uhr, ist der Winterdienst in der Gemeinde Zschepplin nahezu ununterbrochen im Einsatz.

Mockrehna – Winterdienst gibt alles

„Unser Winterdienst gibt alles“, versicherte Elena Werner vom Gemeindeamt Mockrehna. Mitarbeiter des Bauhofes sowie der Firma Ezel seien im Gemeindegebiet ständig im Einsatz, um der Schneemassen Herr zu werden. Wie in anderen ländlichen Gegenden bereiten vor allem die Verwehungen Problem.

Anton (8) und Katja Sela aus Mockrehna mussten jede Menge Schnee räumen. Allerdings kommt die Freude bei einem Winterspaziergang durch den Ort nicht zu kurz und der fleißige Arbeiter wird auf seinem neuen Schlitten von der Mama durch den winterlichen Ort gezogen. Quelle: Wolfgang Sens

So beispielsweise in abgelegeneren Gegend bei Audenhain, wo dann auch die Technik in Mitleidenschaft gezogen wird. Innerhalb der Gemeinde komme man zwar von A nach B, „man muss seine Fahrweise natürlich den Witterungsverhältnissen anpassen.“ Gerade zwischen Audenhain und Langenreichenbach seien die Verwehungen stark, gestern konnte zunächst nur eine Spur freigeräumt werden.

Krostitz – festgefahrene Fahrzeuge befreit

„Die S 4 zwischen Delitzsch und Eilenburg ist in Krostitz noch gesperrt. Aber nicht, weil der Schneefall so stark ist, sondern weil die Strecke immer wieder neu verweht wird“, erklärte der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) am Montagvormittag. Sobald Wind und Schneefall nachlassen, sollte die Strecke nachmittags freigegeben werden. Am Sonntag mussten dort mehrere festgefahrene Fahrzeuge befreit werden. „Unsere Leute sind hinterher, arbeiten im Drei-Schicht-System“, so Kläring. Seit 2018 hat die Gemeinde eine große Baufirma für den Straßendienst gebunden. Diese ist nun mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem beräumt der Bauhof Bushaltestellen und Gehwege. Aber bei zig Kilometern Gemeindestraßen und vielen Ortsteilen kann bei den aktuellen Wetterbedingungen immer wieder neu angefangen werden.

Wiedemar – Verbindungsstraße gesperrt

In Wiedemar musste bereits die Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Wiedemar und Sietzsch (Stadt Landsberg, Sachsen-Anhalt) aufgrund starker Schneeverwehungen gesperrt werden, sagt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Das Hauptanliegen der Gemeinde sei vordergründig, erst einmal alle Hauptstraßen zu räumen, bevor auch Nebenstraßen geschoben werden können. Es sei schlicht zu viel Schnee, sagt Ganzer. Die Arbeiten seien für alle 17 Ortsteile bereits in dieser Herangehensweise eine große Herausforderung. Die zehn Mitarbeiter der gemeindeeigenen Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft (EVI) seien seit dem Wochenende mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Ein Zwei-Schicht-Betrieb sorgt ab 4 Uhr morgens für möglichst freie Straßen zu den Hauptverkehrszeiten, sagt Ganzer.

Zusätzlich werde die Gemeinde durch die Pflanzenproduktion Glesien und dem Delitzscher Landhandel bei der Räumung unterstützt. Der Bürgermeister bittet daher alle Einwohner um Verständnis, wenn nicht alle Straßen gleichzeitig geschoben werden können und appelliert zudem, dort, wo möglich, die Gemeinde zu unterstützen und beispielsweise die Fußwege vor dem eigenen Haus zu räumen.

Laußig – 120 Kilometer ohne die Nebenstraßen

60 Kilometer Gemeinde- und Ortsverbindungsstraße sind in der Gemeinde Laußig zu befreien, „wenn wir beidseitig schieben, kommen da 120 Kilometer zusammen – und dass ohne Nebenstraßen“, macht Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) das Ausmaß deutlich. Vier Fahrzeuge und damit eins zusätzlich seien permanent, auch in der Nacht, im Einsatz. Verwehungen sorgen für Probleme, „wir geben uns aber alle Mühe.“ Priorität hätten zunächst die Ortsverbindungsstraßen. Positiv hervorzuheben sei, dass viele Bürger ihre Gehwege räumen. Er appelliere an die Eigenverantwortung der Anlieger den Nebenstraßen, ihre Ausfahrten selbst freizuschippen.

Bad Düben – alle Straßen passierbar

Für Gabriele Leibnitz, Leiterin des Bad Dübener Ordnungsamtes lief der Räumdienst angesichts der Schneemenge recht ordentlich. „Wir hatten nur ein paar wenige Anrufe von Menschen, die etwas abseits wohnen. Dort kam der Winterdienst vermutlich etwas mit Verspätung an. Allerdings kann man sagen, dass es keine Straßen gab und gibt, die nicht passierbar sind“, so Leibnitz. Lobende Worte fand auch Bürgermeisterin Astrid Münster. „Ich freue mich, dass vor den meisten Grundstücken der Fußweg super geschoben wurde. Ich bin stolz auf meine Feuerwehren, die vor den Gerätehäusern mehr als angepackt haben. Ein extra Lob an unsere Winterdienstfirmen. Ich weiß, es hat auch vor einigen Grundstücken und Straßen auch nicht so geklappt. Teilweise gibt es einfach keinen Platz für die Schneemassen.“ Wegen der Schneemassen verschoben werden muss die Sperrmüllsammlung in der Hammermühle. Abgeholt wird dieser voraussichtlich erst Mittwoch.

Löbnitz – alles im Einsatz

„Die Kapazitäten für den Winterdienst sind bei uns nicht so groß, aber alles was wir haben, ist im Dauereinsatz“, erklärte der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). Besonders von Verwehungen bedroht sind in solchen Wettersituationen die Verbindungsstraßen Reibitz – Sausedlitz und die Löbnitzer Umgehung Richtung Bitterfeld. Beide Strecken konnten passierbar gehalten werden.

