Herber Schlag: Eilenburger Tierpark bleibt auch Ostern zu

Eilenburg

Im Eilenburger Tierpark herrscht derzeit große Unsicherheit, ob und wann der Minizoo, der gerade im Frühjahr an sich seine besucherstärkste Jahreszeit hat, wieder öffnen darf.

Deutsche Tierparkgesellschaft fordert Öffnung

Daran ändert auch das jüngste Urteil des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes nichts. Dieses hatte am 19. März dem auf Öffnung klagenden Tier- und Freizeitpark Thüle Recht gegeben. Die Deutsche Tierparkgesellschaft, die die Interessen von über 100 kleineren Zoos und Tierparks in Deutschland vertritt, begrüßt in einem Rundschreiben dieses Urteil ausdrücklich. Deren Präsident Gert Emmrich schreibt darin zudem: „Wir halten unsere Forderung nach einer Öffnung aller Zoos und Tierparks in ganz Deutschland aufrecht!“ Doch was bedeutet das für den Eilenburger und damit übrigens auch den Delitzscher Tierpark?

Urteil in Niedersachsen gilt hierzulande nicht

Eilenburgs Tierparkleiter Stefan Teuber ist da unsicher. „Das Urteil gilt auf jeden Fall erst einmal nur für Niedersachsen.“ Selbst wenn in Sachsen jemand klagen würde, sieht er derzeit keine schnelle Öffnung. Ostern hat der Eilenburger Tierpark-Verein jedenfalls schon abgeschrieben. Für den Eilenburger Tierpark, der inzwischen jährlich rund 80 000 Gäste hat, ist das ein herber Schlag, denn in den zwei Osterferienwochen wären, zumindest bei schönem Wetter, 8000 bis 10 000 Gäste durchaus realistisch.

Lesen Sie auch

Existenz des Minizoos nicht gefährdet

Allerdings schaut Stefan Teuber, der den Tierpark seit über 30 Jahren leitet, nicht nur pessimistisch in die Zukunft. Anders als beispielsweise nach dem Augusthochwasser 2002 sieht er auch die Existenz des Tierparks als nicht gefährdet an. Das Jahr 2020, als im Mai wieder geöffnet werden konnte, habe schließlich gezeigt, dass sich die Schließzeit zumindest teilweise kompensieren lasse, begründet er seinen Optimismus.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er führt weiter aus: „Wir setzen jedenfalls darauf unsere Hoffnung, auch weil das im November 2019 eröffnete Tropicana bisher nur wenige Wochen tatsächlich offen stand.“ Fest steht dennoch: Jede weitere geschlossene Woche tut jetzt richtig, richtig weh. Doch zum Glück kann der Tierpark auf Rücklagen zurückgreifen, auch wenn er diese natürlich lieber in das neue Service- und Infrastrukturprojekt 2025 investiert hätte.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Um keine Zeit zu verlieren, wird hinter den Kulissen längst an einer technischen Lösung gearbeitet, mit der der Tierpark alle eventuellen Auflagen für eine Öffnung erfüllen kann. Denn die Hoffnung, dass es doch alles schneller geht, stirbt bekanntlich zuletzt.

Von Ilka Fischer