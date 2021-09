Hier können die Krippehnaer jetzt zusammen feiern

Krippehna

Seine Feuertaufe als Wahllokal hat es bestanden – am Samstag wird Krippehnas neues Dorfgemeinschaftshaus eröffnet. Das wollen die Krippehnaer mit allen Interessierten der Gemeinde Zschepplin feiern. 14 Uhr geht es los. „Der Förderverein sorgt für Kaffee und Kuchen, die Feuerwehr für Deftiges vom Grill und Getränke. Es gibt Knüppelkuchen, eine Hüpfburg steht bereit“, so Ortsvorsteher Miko Held.

Blick in die moderne Küche.

Förderung über vitale Dorfkerne-Programm

Mit dem Neubau, in dem es einen Versammlungsraum, moderner Küche und Sanitäranlagen inklusive behindertengerechter Toilette gibt, geht ein langgehegter Wunsch nach einem Treff für die rund 380 Einwohner in Erfüllung. Der Raum kann vielfältig genutzt werden – für Familienfeiern bis rund 40 Leute, von Vereinen, als Tagungsort für Ortschafts- oder Gemeinderat. Anfragen können an den Ortsvorsteher gerichtet werden. Das rund 500 000 Euro teure Projekt wurde über das Programm vitale Dorfkerne mit 385 000 Euro gefördert.



