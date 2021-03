Hier können sich Eilenburger kostenlos auf Corona testen lassen

Eilenburg

In der Turnhalle des Martin-Rinckart-Gymnasiums Eilenburg können sich Bürgerinnen und Bürger seit Mittwoch kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Am Eröffnungstag war die Lage gegen 14 Uhr noch verhältnismäßig ruhig: „Bis jetzt haben wir etwa 60 Personen getestet“, sagt Stephanie Mädler, Pflegedienstleiterin beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Eilenburg, „wir denken, dass viele Leute vermutlich erst nach Feierabend vorbeikommen.“ Mädler ist zusammen mit einer ASB-Kollegin für die Durchführung der Tests zuständig, unterstützt werden sie von zwei Bundeswehrsoldaten und einem ASB-Mitarbeiter für das Organisatorische.

David Stiebing aus Eilenburg hat sich am Mittwoch zum ersten Mal testen lassen. „Ich wollte das einfach für mich persönlich wissen“, sagte der 44-Jährige. „Den Test habe ich mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt.“ Nun muss er 15 Minuten auf das Ergebnis warten. „Ich bin da ganz optimistisch“, sagt Stiebing.

Testzentrum war Herausforderung für Stadt

Die Errichtung des Testzentrums stellte die Stadt vor eine große Herausforderung und sei nach Angaben von Annett Krause von der Stadtverwaltung „eine ziemliche Hauruckaktion“ gewesen. Vom Landkreis habe die Stadt bislang 2700 Schnelltests erhalten. „Ich habe kein Gefühl, wie lange die reichen und wie schnell wir Nachschub bekommen.“ Zunächst sei vorgesehen, das Testzentrum bis Ende März zu betreiben – „in weiser Voraussicht, dass bis dahin genügend Selbsttests zur Verfügung stehen“, so Krause weiter.

Nordsachsen können sich einmal die Woche testen lassen

Wer sich – höchstens einmal die Woche – auf Corona testen lassen will, muss asymptomatisch sein, im Landkreis Nordsachsen wohnen und den Personalausweis mitbringen. Termine würden zunächst nicht vergeben. Für Auswärtige, die in Nordsachsen arbeiten und sich hier testen lassen wollen, gibt es keine Regelung.

Das Testzentrum hat aktuell mittwochs von 12 bis 17 Uhr sowie Freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab nächster Woche kann man sich auch dienstags zwischen 8 und 12 Uhr testen lassen.

Von Robin Knies und Nico Fliegner