Region

Wo kann man sich zum Schutz vor Corona impfen lassen? Die LVZ hat derzeit bekannte Termine für den Monat Dezember zusammengestellt.

Jesewitz

In der Gemeinde Jesewitz werden am 13. Dezember Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im Gemeindezentrum im Ortsteil Liemehna, Am Anger 9a, angeboten. Hinweis für Booster-Impfungen: Die letzte Impfung muss mindestens 5,5 Monate zurück liegen. Vorzugsweise bekommen Bürger der Gemeinde Jesewitz einen Termin. Dieser kann gebucht werden unter Telefon 034241 50263.

Laußig

Am 15. Dezember findet in der Gemeindeverwaltung Laußig, Leipziger Straße 23, ein Impftag statt. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr können 180 Dosen verimpft werden. Welcher Impfstoff zur Verfügung steht, ist nicht bekannt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mockrehna

Die drei Corona-Impftage im Dezember (13., 14., 15.) in Mockrehna werden nicht mehr in den Räumen der Feuerwehr angeboten. Dafür steht nun der Heidelbachsaal in Langenreichenbach, Am Heidelbach 61 A, zur Verfügung. Als Grund gibt die Verwaltung Mockrehna die beengten Möglichkeiten bei der Feuerwehr an. Die Warteschlange verlief über die Feuerwehrzufahrt – im Falle eines Einsatzes wäre es hier nach Ansicht von Gemeindewehrleiter Frank Dörschmann zu einem Durcheinander gekommen.

Lesen Sie auch

Corona-Impfung – Fragen und Antworten 1: Booster, Durchbrüche und Zertifikate

Corona-Impfung – Fragen und Antworten 2: Impfung für Kinder und Schwangere

Im Video: Das war der LVZ-Talk mit Sachsens Impfexperten zur Corona-Pandemie

Was spricht gegen eine Impfung? Leipziger Arzt nimmt umstrittene Thesen unter die Lupe

Bad Düben

In Bad Düben wird am Donnerstag, Freitag und Sonnabend sowie am 29. und 30. Dezember in der Mehrzweckhalle am Kirchplatz jeweils von 9 bis 17 Uhr geimpft. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Moderna oder Biontech sind möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Eilenburg

Die drei zusätzlichen Impftage diese Woche in Eilenburg mit Terminvergabe sind ausgebucht. Die nächsten beiden Impf-Möglichkeiten ohne Termin gibt es am 27. und 28. Dezember im Bürgerhaus.

Impf- und Personalausweis, Krankenversichertenkarte und ausgefüllte Impf-Unterlagen sind mitzubringen. Die Formulare können auf den Gemeinde-Webseiten oder unter www.coronavirus.sachsen.de abgerufen werden.

Von ka