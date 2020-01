Hitliste: Was wird zu Eilenburg am meisten gegoogelt?

Eilenburg

Was zeichnet den typischen Eilenburger aus? Er liebt das Heimwerken und ist ein Sparfuchs. Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, wenn man einen Blick in die Google-Trends 2019 in Verbindung mit dem Suchbegriff „ Eilenburg“ wagt. Denn hier verzeichnet die Suchanfrage nach dem Sonderpreis-Baumarkt im Vergleich zum Vorjahr den meisten Zuwachs. Kein Wunder: 2018 gab es ihn noch nicht, die Eröffnung war im Februar vergangenen Jahres. Angesichts dieses Anstiegs der Suchanfragen landete der Baumarkt auf Platz eins der Google Trend-Charts für Eilenburg.

Was wurde 2019 deutlich mehr gesucht als im Vorjahr?

Bei der Auswertung der Suchbegriffe wurden die „Trending Searches“, also die Top-Aufsteiger des Jahres ermittelt. „Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben“, erklärte eine Google-Sprecherin. Die Suchmaschine ermittele die Trends durch die Auswertung von Milliarden Anfragen, die Nutzer aus Deutschland im Laufe des Jahres in die Suchmaske eingetippt haben.

Die LVZ ist mit dabei

Auch die LVZmischt hier vorn mit. Gleich zwei Mal in den Top 10 vertreten ist der VEW Versorgungsverband Eilenburg – Wurzen. Das neue Wasserwerk erhielt im Februar 2019 nach langem Hin und Her endlich seine Baugenehmigung, vielleicht weckte das Interesse. Der Versorgungsverband beansprucht sowohl den zweiten als auch den vierten Platz in den Suchtrends.

Platz drei geht an das Eilenburger Tattoostudio Feinkunst, das sich auf fotorealistische Motive spezialisiert hat – und damit Kunden aus aller Welt anzieht. Die LVZ hatte darüber berichtet.

Suche nach Ruderclub und Discounter

Außergewöhnlich hohe Suchanfragen hatte auch der Ruderclub. Im Vergleich zum Vorjahr erhielt der Suchbegriff einen Zuwachs von 4500 Prozent. Damit sichert sich der Ruderclub den fünften Platz. Besonders bewegt hat die Eilenburger offensichtlich der Tod eines 43-jährigen Eilenburgers. Die Google-Suche nach dem Handballer des VfB Eilenburg steht auf Rang sechs.

Der Trend zum Schnäppchen scheint sich zu bestätigen. Auch der neue Non-Food-Discounter Action hat es in die Liste geschafft. Der Laden, der europaweit über 1000 Filialen und 38 000 Mitarbeiter beschäftigt und im November 2018 auf dem Wurzener Platz eröffnete, schaffte es auf den neunten Platz.

Google Trends: Top-Aufsteiger zu Eilenburg 2019 1. Sonderpreis Baumarkt Eilenburg 2019 2. Vew Eilenburg 3. Feinkunst Eilenburg 4. Versorgungsverband Eilenburg Wurzen 5. Ruderclub Eilenburg 6. Enrico Angermann Eilenburg 7. Stadtfest Eilenburg 2019 8. LVZ Bad Düben 9. Action Eilenburg 10. Babygalerie Eilenburg

Von Bastian Schröder