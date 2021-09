Hochhaus-Fläche in Eilenburg: Baustart noch dieses Jahr

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg will die Grünfläche gegenüber vom Hochhaus in Eilenburg Ost neu gestalten. Die Pläne dafür sind schon länger bekannt und liegen inzwischen im Detail vor. Nunmehr läuft eine Ausschreibung. Die Stadtverwaltung ruft Firmen auf, entsprechende Angebote abzugeben.

Das plant die Stadt

Vorgesehen sind unter anderem der Rück- und Neubau von Wegen. Das umfasst eine etwa 514 Quadratmeter große Pflasterfläche, die entstehen soll, und eine 140 Quadratmeter große wassergebundene Wegedecke. Außerdem soll die Beleuchtung des künftigen Freizeit- und Erholungsareals verbessert werden. Der Aufbau von sechs Mastleuchten und eines 215 Meter langen Kabelgrabens sind geplant. Im Zuge der Umgestaltung wird auch das bestehende Buswartehäuschen in der Torgauer Landstraße durch ein neues ersetzt. Vorgesehen ist zudem mehr Grün. Demnach sollen 16 Bäume und 35 Sträucher gepflanzt werden.

Sportgeräte für Fitness

Für eine weitere Aufwertung der Fläche werden Sportgeräte speziell für den Außenbereich sorgen. Insgesamt vier plus eine Kletterwand sind vorgesehen. So soll eine sogenannte Callisthenics Kombianlage errichtet werden. Mit dieser kann man verschiedene Muskelgruppen über das Laufen, Stehen, Greifen und Schieben trainieren. Möglich sind unter anderem Klimmzüge und Liegestütze an dem Kombi-Gerät.

Das ist der Zeitplan

Die Stadt plant Investitionen in Höhe von 285 000 Euro und hat bereits die Zusage für Fördermittel in Höhe von etwa 190 000 Euro von Bund und Land. Für den 12. Oktober ist die Auftragsvergabe angesetzt. Baustart soll, so Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung, noch dieses Jahr sein. Dies sei aber davon abhängig, inwieweit das ausführende Unternehmen freie Kapazitäten hat. Spätestens am 30. Juni soll dann alles fertig sein.

