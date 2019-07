Eilenburg

In den letzten Wochen herrschte an der Hochwasserschutzbaustelle in der Eilenburger Schlossaue Ruhe. Nun arbeiten die Bagger unweit des Fußes des Burgberges wieder. Zwei Monate lang wurde, wie in der Plangenehmigung vorgesehen, pausiert, um auf Brutvögel Rücksicht zu nehmen. Die gab es allerdings wohl nicht.

Hochwasserwasserschutz am Mühlgraben ist zu niedrig

In dem Abschnitt ist der existierende Hochwasserschutz zu niedrig. Seit Herbst letzten Jahres werden, von der Mühlgrabenbrücke bis zur Schlossaue gesehen, am linken Ufer 700 Meter um bis zu 70 Zentimeter erhöht. Damit erfolgt eine Anpassung an die nach 2002 modifizierten Richthöhen für ein hundertjähriges Hochwasser plus einen 20 Zentimeter hohen Freibord. Dies sei, so Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, notwendig, um kommende Hochwasser besser auffangen zu können.

Arbeiten dauern bis Ende des Jahres

Bis Ende des Jahres, so heißt es aus dem Rathaus, sollen die dann rund ein Jahr andauernden Arbeiten beendet sein. Einfach umzusetzen sind sie nicht, da an die Mauer teilweise nur mit schwerer Technik heranzukommen ist. Vom Wasser aus ist dies nicht möglich, deshalb muss von Land aus gebaut werden, was auch bedeutet, dass beispielsweise Beton mittels Kran über die Dächer der Häuser gehoben werden muss.

Bauprojekt kostet 1,5 Millionen Euro

Insgesamt kostet das Bauprojekt in Eilenburg rund 1,5 Millionen Euro. Finanziert wird es durch den Freistaat Sachsen. Eilenburg ist seit 2008 vor Hochwasser geschützt, wie es statistisch einmal in 100 Jahren vorkommt (HQ100). Dass die Muldestadt bereits gut gewappnet ist, habe die Flut 2013 bewiesen, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Bisher wurden rund 40 Millionen Euro investiert. Eine Maßnahme steht noch aus – die Erneuerung der Röhrenbrücke. Die Brücke soll in den nächsten zwei bis drei Jahren durch ein höheres Bauwerk ersetzt werden. Die Instandsetzung kostet rund eine halbe Million Euro. Um mit der Planung beginnen zu können, muss im Vorfeld noch der Förderrahmen geklärt werden.

Von Kathrin Kabelitz