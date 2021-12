Hochwertige Lastenräder in Eilenburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Eilenburg

In der Nacht zum Mittwoch sind in Eilenburg zwei hochwertige Lastenräder gestohlen worden. Die beiden Fahrräder waren auf einem verschlossenen Hänger am Geschäft von Fahrrad Paul in der Ziegelstraße abgestellt. Aufgrund ihrer Bauweise dürften die Räder im Straßenverkehr schon auffallen. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise zum Tatgeschehen in der Nacht zum Mittwoch oder zum Verbleib der Fahrzeuge. Polizeiangaben zufolge beläuft sich der Stehlschaden auf rund 12 000 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring oder unter Telefon 03423 6640 zu melden.

Von ka