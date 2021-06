Hohenprießnitz: Baugebiet mit Schlossblick geplant

Hohenprießnitz

Möglichst noch im dritten Quartal wird die Erschließung des künftigen kleinen Wohnbaugebietes Schlossbreite in Hohenprießnitz beginnen. Insgesamt sollen auf der Wiese mit Blick zum Schloss mittelfristig sechs Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohneinheiten in ökologischer Bauweise entstehen.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Wiese an der B 107, schräg gegenüber vom Schloss Hohenprießnitz, soll ein kleines Wohngebiet mit sechs ökologischen Häusern entstehen. Quelle: Bauplanung

Erste Einzüge innerhalb eines Jahres

Wenn jetzt bei der Genehmigung alles glatt geht, so David Kapuscinski von der Eigentümer-Familie am Dienstagabend am Rande der Gemeinderatsitzung gegenüber der LVZ, könnten damit noch im vierten Quartal dieses Jahres die ersten Außenwände gestellt werden. Einzug in den ersten beiden Häusern mit je vier Wohneinheiten wäre damit noch im ersten Halbjahr 2022.

Zuvor hatte der Zscheppliner Gemeinderat bei seiner Sitzung in Naundorf die Billigung und Offenlage der Pläne der aus der Gemeinde stammenden Eigentümer der grünen Wiese und des angrenzenden Unternehmens Holz-Göttsching einstimmig befürwortet.

Hochwertige Mietwohnungen sind gefragt

„Der Bedarf nach solch hochwertigem Miet-Wohnraum ist auf jeden Fall da“, betonte David Kapuscinski gegenüber der LVZ. Gebaut würden Brettsperrholzhäuser, die es bisher vor allem in Bayern und Österreich gebe. Die Häuser würden nicht nur über den hohen Energiestandard Kfw-Effizienzhaus 40+ verfügen, sondern hätten ein Klima, das dem in einer Blockhütte ähnlich sei.

Verkehrssituation erfordert Handeln

Der Hohenprießnitzer Ortsvorsteher Erhard Naumann machte in diesem Zusammenhang erneut auf die aus seiner Sicht prekäre Verkehrssituation im Ort aufmerksam. Schon jetzt würde es auf der B 107 im Bereich zwischen Schloss und Ortsausgang Richtung Eilenburg sehr waghalsige Überholmanöver geben. „Eine 30er-Zone wäre in dieser unübersichtlichen Kurve sehr angemessen.“

David Kapuscinski sieht das genauso: „Von unserem Büro im Unternehmen können wir immer wieder die immens gefährlichen Überholmanöver sehen. Eine 30er-Zone an dieser Stelle würden auch wir daher sehr begrüßen.“

Von Ilka Fischer