Für den Ersatzneubau Kindertagesstätte auf dem Schulcampus in Hohenprießnitz liegt jetzt die Baugenehmigung vor. Darüber wurde auf dem jüngsten Zscheppliner Gemeinderat informiert. Allerdings ist trotzdem völlig unklar, wann das geschätzt 3,6 Millionen Euro teure Gesamtprojekt in Angriff genommen werden kann. Doch ein baureifes Projekt ist auf jeden Fall die Voraussetzung für Fördermittel, ohne die es nicht geht. Mit den entsprechenden Planungsleistungen für eine neue Kita mit 25 Krippen- und 50 Kindergartenkindern war das Büro Weidemüller bereits im Mai 2019 beauftragt worden. Ein erster Teil davon wurde nun in Rechnung gestellt.

Kita soll neben der Grundschule entstehen

Die Kita soll auf dem Gelände der Bauhof-Werkstatt und damit direkt neben der Grundschule entstehen. Damit wäre dann der Auszug der Kita Flohkiste aus dem derzeitigen Schulgebäude möglich, womit die Grundschule den dringend benötigten Platz bekäme.

Schulleiterin Veronika Fuchs nutzte die jüngste Gemeinderatssitzung, um noch einmal auf das drängende Problem hinzuweisen. Danach würden in diesem Jahr 30 Erstklässler in zwei Klassen eingeschult. Die Gesamtschülerzahl klettere von 108 auf 120 Kinder. „Aber vor allem haben wir damit im nächsten Schuljahr dann insgesamt sieben statt bisher sechs Klassen.“

Vereine stehen ohne Treffpunkt da

Damit müsse eine Hälfte des Begegnungsraumes in der oberen Etage, der als Speiseraum, aber auch von Vereinen und für Feierlichkeiten genutzt werde, als Klassenraum umfunktioniert werden. „Das ist nicht optimal“ und beträfe damit auch massiv die Vereine. Da sie zudem davon ausgehe, dass die neue Kita nicht ganz schnell kommen kann, bat sie darum, auch über eine Containerlösung nachzudenken.

Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) versprach, dass man die Verwaltung mit einer Machbarkeitsstudie in Sachen Containerlösung beauftragen werde.

Erhard Naumann, Gemeinderat und Ortsvorsteher von Hohenprießnitz verwies derweil noch auf eine ganz andere Problematik. „Im Klartext heißt das, dass 240 Hohenprießnitzer Vereinsmitglieder damit auf der Straße stehen.“ Sie hätten nun überhaupt keine Chance mehr, sich zu treffen. Denn die Feuerwehr sei nicht barrierefrei, das ehemalige Vereinshaus privatisiert.

Vorschlag: Reaktivierung des alten Speiseraumes

Er stellte daher im Auftrag der Senioren den Antrag, zu prüfen, ob nicht der ehemalige und leerstehende Speiseraum samt Nebengelass für die Vereine reaktiviert werden könne. In diesen hätten die Hohenprießnitzer einst viele freiwillige Aufbaustunden gesteckt.

Dass sich da was machen lässt, wurde zwar im Gemeinderat von gleich einigen in Zweifel gezogen. Der Vorschlag von Erhard Naumann, dort eine Begehung vorzunehmen, wurde aber von Bürgermeister Kay Kunath aufgegriffen. „Auch ich gehe davon aus, dass der Bau nicht schnell erfolgen kann. Daher brauchen wir in erster Linie für die Schule eine Lösung.“

