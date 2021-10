Hohenprießnitz: Neuer Apfelbaum soll ein Zeichen sein

Hohenprießnitz

Zschepplins Bürgermeister Kay Kunath will damit vor allem ein Zeichen setzen. Er ließ es sich jedenfalls nicht nehmen und pflanzte jetzt selbst mit Hartmut Keller im Laußiger Weg in Hohenprießnitz einen Gravensteiner Apfelbaum. Es handelt sich dabei um eine Ersatzpflanzung für einen umgefahrenen Baum. „Die Gemeinde hat hier auch Anzeige gestellt“, so der Ortschef. Doch das Ganze verlief mehr oder weniger im Sande, so dass die Gemeinde nun erneut für diesen und einen weiteren Baum in die Gemeindekasse greifen musste.

Hartmut Keller kümmert sich um die Allee

Bei dem Hohenprießnitzer Hartmut Keller weiß sie die Bäume in guten Händen. Seit 2016 betreut er die kleine Obstbaumallee, die den Feldweg einrahmt. „Es tut schon weh, wenn da so ein Baum einfach umgefahren wird. Es hat schließlich einige Mühe gemacht, die Bäume über die vergangenen trockenen Sommer zu bringen.“

Zwei Mal im Jahr wird gemäht

Der 60-Jährige hat als gelernter Holzmodellbauer früher an sich nur auf ganz andere Art und Weise mit Bäumen zu tun gehabt. „Doch nach meiner Krankheit suchte ich eine Aufgabe, ich wollte noch irgendwie aktiv sein.“ Die Obstbaumallee, die er schon aus seiner Kindheit kennt und in der jetzt zeitgleich auch noch ein Boskop gepflanzt wurde, ist ihm inzwischen ans Herz gewachsen. Zweimal im Jahr mäht er dort. In trockenen Sommern bringt er zudem einmal pro Woche bis zu 30 Liter für die nach Wasser dürstenden Bäume nach draußen.

Nun hofft er, dass die beiden neu gepflanzten Bäume nicht nur die natürlichen Widrigkeiten überstehen, sondern dass sie auch von Vandalismus verschont bleiben.

Von Ilka Fischer