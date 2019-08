Hohenprießnitz

Peggy Opitz öffnet schon mal das Fenster. Das bietet nicht nur eine tolle Aussicht auf die Hohenprießnitzer Kirche, sondern die Fenster stellen auch eine erhebliche Verbesserung für ihre Physiotherapie in Hohenprießnitz dar. Seit dem Frühjahr saniert die engagierte Krippehnaerin, die mit ihrem Team Patienten in Krippehna und Hohenprießnitz behandelt, die ehemalige alte Schule in Sichtweite ihrer alten Praxis. „Wir haben dann nicht nur dreimal so viel Platz, sondern sowohl in beiden Turnräumen als auch in allen vier Kabinen mindestens jeweils ein Fenster.“

Im September soll alles fertig sein

Während sie bei der Baustellenführung lachend über ein Kabel steigt, gibt sie zu: „Dass im September alles fertig sein soll, kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen.“ Doch ihr fest angestellter Handwerker, der zugleich ihr Bruder ist, habe versichert, dass es klappt. Und wenn er das sage, sei das so. Alle Leitungen sind verlegt, die Heizung würde laufen, wenn sie müsste, und die Stromkabel, von denen es keinen Pläne gab, sind inzwischen neu gezogen worden. Auch die Trockenwände stehen bereits.

Trotzdem bleibt natürlich noch einiges zu tun. „Ob wir den Umzug dann Anfang oder erst Mitte September stemmen, lassen wir uns offen“, so Peggy Opitz, die bei der zweiten Ausschreibung des leer stehenden Gebäudes zugriff und es kaufte. Bis zum Sonnabend, dem 5. Oktober, sollen dann auf jeden Fall alle Leisten angebracht, die Bilder hängen und Faltrollos zuziehbar sein. Denn von 10 bis 17 Uhr gibt es dann den Tag der offenen Tür in ihrer neuen Praxis.

Keine Fördermittel haben auch was Gutes

Für den Umbau der 1854 errichteten Schule, in der einst auch die Ururoma von Peggy Opitz das Lesen und Rechnen lernte, hat die 51-Jährige entgegen ursprünglichen Hoffnungen keine Fördermittel bekommen. Doch dank ihres anpackenden und optimistischen Naturells sieht sie darin inzwischen auch was Gutes. Denn mit Leader, so führt sie aus, hätte sie alle Aufträge an Fremdfirmen vergeben müssen. Und das wäre definitiv viel teurer geworden als die kalkulierten 50 000 Euro Materialkosten plus das Handwerkergehalt. Auch beim Inventar ging sie leer aus. Dass da zwar Neuanschaffungen, aber keine gebrauchten Utensilien gefördert werden, macht für sie keinen Sinn. „So spare ich mir wenigstens die komplizierte Abrechnung.“ Und Bürokram hat sie, die gerade eine sechste Physiotherapeutin fest einstellen konnte, schließlich schon jetzt genug.

Bürokratieabbau? – Geht doch!

Wobei es in Sachen Bürokratie für Peggy Opitz zumindest einen Lichtblick gibt. Ab 1. Juli bezahlen nämlich erstmals alle Kassen bundesweit einheitliche Preise für Massage, Ultraschall und gerätegestützte Krankengymnastik, wobei sie letztere in Hohenprießnitz nun erstmals anbieten kann. Dass sie sich jetzt nicht mehr für jede Kasse andere Preise merken muss, freut sie. Das gilt auch für eine andere Tatsache, auch wenn diese für sie selbst zu spät kam: „Ich musste meine neue Zulassung noch bei vier Kassenverbänden beantragen. Ab 1. September wäre es dann nur noch eine gewesen.“ Geht also doch was in Sachen Bürokratieabbau.

Von Ilka Fischer