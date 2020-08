Hohenprießnitz: Schloss-Weihnacht fällt dieses Jahr aus

Hohenprießnitz

Schlossherr Konrad Obermüller erzählte es vor kurzem beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt eher beiläufig. 2020 sind, mit Ausnahme eines Konzerts der Leipziger Philharmoniker am 30. August, alle Kulturevents abgesagt. „Ja, und das betrifft auch den Weihnachtsmarkt“, stellt Konrad Obermüller auf Nachfrage klar. „Ein Weihnachtsmarkt mit Abstand funktioniert in Hohenprießnitz einfach nicht.“

Der riesige Aufwand lohnt nicht

Der riesige personelle und finanzielle Aufwand lohne sich nur ansatzweise, wenn wie zuletzt 20 000 Besucher an den vier Tagen kommen. Das Schloss Hohenprießnitz, dem Konrad Obermüller anlässlich seines 50. Geburtstages 2011 das Ja-Wort gab, und das er seitdem mit seiner Familie mit Millionenaufwand sanierte, hat sich inzwischen als Hochzeits- und Weihnachtsschloss einen Namen gemacht. „Das Konzept funktioniert prinzipiell“, bestätigt der Bayer, der in Bad Abbach (bei Regensburg) eine Immobilienfirma hat. Doch da Weihnachten und Wochenenden nun mal begrenzt seien, setzt die Schlossfamilie zusätzlich unter der Woche auch auf Tagungen und Firmenfeiern. Und 2020 hätte in allen Bereichen erstmals ein wirklich richtig gut gebuchtes Jahr werden können.

Corona funkt dazwischen

Hätte – denn dann kam Corona, und alle Feiern und Tagungen in Hohenprießnitz und Machern, dessen Schloss der Bayer zusätzlich gepachtet hat, wurden abgesagt. Allein bis Mai belief sich damit der Mietausfall auf 160 000 Euro.

Daniel Schneidewind, der mit seiner Leipziger Catering-Firma seit drei Jahren neben zwei Schlössern in Sachsen-Anhalt auch die in Hohenprießnitz und Machern vermarktet, bringt es so auf den Punkt: „Die Existenz meiner 60-Mann-Firma ist zwar mittelfristig nicht gefährdet, doch die Bilanz 2020 sieht verheerend aus.“ Die große Frage sei in diesem Metier, wo mit über einem Jahr Vorlauf geplant wird, vor allem, was passiert ab 2022?

Tagungsgeschäft könnte langfristig wegbrechen

Konrad Obermüller, der auch keinen Ausblick für 2021 geben mag, sieht das ähnlich: „Wirtschaftskrisen entstehen im Kopf. Verunsicherungen blockieren Ausgaben.“ Zudem befürchtet er, dass das Tagungsgeschäft bei den Firmen dauerhaft digitaler bleiben könnte.

Gute Nachrichten für Brautpaare, die im Schloss heiraten

Doch für die, die sich demnächst wieder trauen, gibt es auch gute Nachrichten. Denn seit 2019 können Brautpaare in Hohenprießnitz nicht nur vier Zimmer für engste Verwandte, sondern für sich auch eine Hochzeitssuite buchen. Und seit Anfang dieses Jahres geht es zudem vom Gartensaal in liebevoll sanierten Terrassen in Richtung Teich, bei dem einmal mehr das Motto gilt: Hier legte der Schlossherr noch selbst mit Hand an.

Von Ilka Fischer