Endlich. Die Hohenprießnitzer Landfrauen strahlen vor Freude. Am 24. April können sie nach langer Pause wieder zum Kräuterfest einladen. 13 Uhr geht es los. Dann wird frischer Kuchenduft durch das Altdorf ziehen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch, wie der Name verrät, auf Kräutern aller Art. Man kann Ableger, Senker und Stecklinge kaufen, tauschen und selbst zum Kauf anbieten. Rings herum gibt es einen kleinen Heidemarkt mit regionalen Angeboten und die Landfrauen bereiten verschiedene Köstlichkeiten aus Kräutern zu. Legendär ist die Kräuterbowle, aber auch selbst gemachte Liköre, Aufstriche, Öle, Gelees und Marmelade werden den Gästen sicherlich schmecken. Außer Kräutern und Pflanzen gibt es weitere Produkte, wie Handarbeiten, Bücher, regionalen Honig, Blumen, Floristik, Seife, Selbstgebasteltes aus Holz und Gartendekoration.

„Die Brennnessel ist Heilpflanze des Jahres 2022“, erklärt Elisabeth Dietze. Deshalb widmen sich die Landfrauen dieser Pflanze in besonderem Maße. Zu Unrecht wird die Nessel aus vielen Gärten als Unkraut verbannt, denn sie ist nicht nur Heilpflanze, sondern auch ein interessantes Wildgemüse, aus dem sich allerhand köstliche und gesunde Speisen zubereiten lassen. Die Gäste werden einiges probieren können, zum Beispiel Wildkräutersalat, Gemüsekuchen, Pesto und Frikadellen – alle mit Brennnesseln zubereitet. Außerdem gibt es einige Spezialitäten mit Bärlauch.

So sehr sich die Hohenprießnitzer auch freuen, dass nach der langen Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen nun wieder der kulturelle Motor anläuft, so gibt es einen Umstand, der für sie äußerst unbefriedigend ist. Schon vor dem Aussetzen aller Veranstaltungen, also vor zwei Jahren, war bekannt geworden, dass es für die Vereine, aber auch für die Senioren, den Jugendclub, die Jagdgenossenschaft und den Chor, keine Räume mehr gibt. Der langjährige Gemeindesaal im oberen Geschoss der Schule ist schon lange für die Kultur tabu. Einst gab es dort Konzerte und Spielenachmittage, Frauentage, Weinabende und anderes mehr, was das Dorfleben für alle bereicherte. Doch das ist Geschichte und wie Elisabeth Dietze bedauert, finden die Hohenprießnitzer für ihr Desaster im Gemeinderat keinerlei Gehör.

Die Landfrauen haben einen Vorschlag

Nun gibt es im Muldedorf ein Gebäude, das die Landfrauen als geeignet betrachten, es zu einem Gemeinderaum für alle Vereine umzufunktionieren. Die Rede ist vom ehemaligen Speiseraum, der jedoch von der Gemeinde als Lager benutzt wird. „Viel zu schade“, ist sich die 74-Jährige sicher. „Es sollte doch möglich sein, dass aus diesem Flachbau etwas Tolles für die Gemeinschaft entstehen kann.“ Er liegt zentral, ist ebenerdig und barrierefrei. Außerdem befindet sich daneben auch noch ein Parkplatz. Für das Lager schlägt sie einen ausgedienten Seecontainer vor. Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) bremst diesbezügliche Erwartungen: „Derzeit hat in der Gemeinde der Modulbau mit insgesamt vier Klassenräumen auf dem Schulcampus in Hohenprießnitz oberste Priorität.“ Eventuell, so blickt er voraus, tue sich damit dann auch für die Vereine eine Möglichkeit auf. „Der Umbau des ehemaligen Speiseraumes, wo derzeit keinerlei Anschlüsse liegen und der zudem hergerichtet werden muss“, sei für ihn dagegen nicht in Sicht. „Das kann die Gemeinde derzeit finanziell einfach nicht stemmen.“

Landfrauen sind aktiv – wer möchte mitmachen?

Die Hohenprießnitzer Landfrauen gehören zu den aktivsten Vereinen im Dorf. In diesem Jahr gab es in den eigenen Reihen bereits einen Spieleabend, eine gesellige Dartsrunde, einen Bastelnachmittag und eine fantastische Kräuterwanderung mit Birgit Rabe. Im Juni geht es für die Hohenprießnitzer zur Landesgartenschau nach Torgau. Es folgen eine Gartenparty, Supa-Golf-Spielen im Bad Dübener Kurpark, ein Landfrauenfrühstück, die Veranstaltung „Gemüsezauber“ zur Erntezeit, Brotverkostung am Backofen, Adventsbasteln und Weihnachtsbraten-Zubereitung im Backofen. „Zur Zeit sind wir 19 aktive Frauen in unserer Gruppe“, erklärt Margitta Eichler. Besonders erfreulich sei, dass in den letzten Monaten zwei junge Damen den Weg zu den Landfrauen gefunden haben.

Wer beim Kräuterfest mit eigenen Pflanzen dabei sein möchte, meldet sich im Vorfeld bei Margitta Eichler an, Telefon 0176 80554419.

Von Heike Nyari