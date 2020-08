Hohenprießnitz: Wehr bekommt neues Löschfahrzeug

Hohenprießnitz

Weihnachten liegt manchmal auch im Sommer. Zumindest in diesem Jahr und bei der Wehr in Hohenprießnitz: Denn jetzt kam die Info, dass die 27 aktiven Kameraden am 3. September vom Bund ein nagelneues Löschfahrzeug vor die Tür gestellt bekommen. Es handelt sich dabei um ein Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS), auf dem neben neun Kameraden auch ein 1000-Liter-Tank Platz findet.

Das besonders Gute daran: Die Gemeinde muss dafür keinen einzigen Euro bezahlen. Der Hohenprießnitzer Feuerwehrchef Christian Keller erläutert: „ Hohenprießnitz bildet gemeinsam mit der Wehr in Jesewitz einen Löschzug Wasser.“ Dieser sei dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unterstellt und wird daher auch von diesem ausgestattet.

Anzeige

Alte Fahrzeuge sind über 25 Jahre alt

In Hohenprießnitz stehen daher seit Mitte der 1990er-Jahre ein Schlauchwagen und ein Löschfahrzeug. Aber bei beiden über 25 Jahre alten Fahrzeugen, so berichtet Christian Keller, hätten die Kosten für die anfallenden Reparaturen schon vor zwei, drei Jahren den Zeitwert überschritten. Sie seien deshalb offiziell außer Dienst gestellt und für einen symbolischen Euro an die Gemeinde veräußert worden. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Hohenprießnitzer Fahrzeuge beim BBK offiziell als Fehlstellen deklariert worden sind. Zumindest eine davon wird nun aber mit dem neuen Fahrzeug geschlossen.

Weitere LVZ+ Artikel

Christian Keller: „Wir hatten natürlich davon gehört, dass Sachsen insgesamt fünf Löschfahrzeuge vom Bund erhält, aber bis zuletzt wusste keiner, wo die hingehen.“ Dass eins davon und dann auch noch ausgerechnet im 100. Jahr der Wehr nach Hohenprießnitz kommt, habe er dann von Bürgermeister Kay Kunath (parteilos), der hauptamtlich als Sachbearbeiter Katastrophenschutz im Landratsamt arbeitet, erfahren. Doch auch für diesen sei das eine angenehme Überraschung gewesen, denn so Kay Kunath: „An der Entscheidung war das Landratsamt nicht beteiligt.“ Doch den Anruf habe er natürlich besonders gern getan, und Christian Keller bestätigt: „Wir haben uns wie Bolle gefreut.“

Motivationsschub für ganz junge Truppe

Christian Keller, der eine sehr junge Truppe mit einem Durchschnittsalter kurz jenseits der 30 leitet, erhofft sich davon auch einen gewissen Motivationsschub in Richtung Ausbildung. Und vielleicht, so seine Hoffnung, zieht die neue Technik ja sogar auch weiter Leute an. Gebraucht werden sie auf jeden Fall. Zu 18 bis 25 Einsätzen rückt die Wehr jedes Jahr aus. Zuletzt waren die Hohenprießnitzer übrigens beim Großbrand bei einer Recyclingfirma im Leipziger Norden am 24. Juli mit ihrem Löschfahrzeug und dem Schlauchwagen für die „Hilfeleistung lange Wegstrecken“ angefordert worden.

Ab September können die Hohenprießnitzer in einem ähnlichen Fall dann sogar mit einem neuen Fahrzeug zur Hilfe eilen, auch wenn der Schlauchwagen, mit dem sich nicht nur die erforderlichen 400 Meter wie in Leipzig, sondern sogar mal zwei Kilometer überbrücken lassen, noch ein bisschen weiter durchhalten muss.

Damit sind die Hohenprießnitzer sogar noch etwas eher mit der neuen Technik dran als die Glauchaer. Denn deren neues Fahrzeug, das über die Gemeinde und Fördermittel finanziert wird, ist nun für Oktober avisiert.

Von Ilka Fischer