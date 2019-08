Hohenprießnitz

In Hohenprießnitz ist der alte Ortsvorsteher auch der neue. Die LVZ sprach mit dem 80-jährigen Erhard Naumann, der seit 2004 im Gemeinderat sitzt und seit 2009 zusätzlich Ortsvorsteher ist.

Erst mal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl als Ortsvorsteher in einem teilweise neuen Ortschaftsrat. Zufrieden?

Ich bin sehr froh, dass wir jetzt einen wesentlich jüngeren Ortschaftsrat haben. Drei von sechs Ortschaftsräten sind neu dabei, darunter auch eine junge Frau. Und ja, wir haben eine Menge vor uns. Dass wir im Ortschaftsrat keine Parteien haben, sondern alle über die Liste der Freien Wählervereinigung gewählt wurden, macht es zumindest nicht komplizierter.

Was steht konkret in Hohenprießnitz an?

Die beiden größten Vorhaben in dieser Legislaturperiode sind der Neubau der Kita auf dem Schulcampus und der neu zu entwickelnde Eigenheimstandort in der Noitzscher Straße. Hier stehen wir voll dahinter, auch wenn wir als Ortschaftsrat nur ideell unterstützen können, indem wir die Bürger mitnehmen, eventuelle Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen. Daneben wollen wir uns in Hohenprießnitz aber auch dafür stark machen, dass die Strom-Freileitungen in der Schulstraße weg kommen und dass die Dorfbegrünung ergänzt wird. Wir kämpfen für einen Überweg an der Bundesstraße, die Beseitigung des Flickenteppichs in der Dübener Straße, aber auch für eine eindeutige Regelung des Verkehrs an der Straße Bauerndorf mittels einer Einbahnstraßen-Regelung.

Das sind viele Vorhaben, aber es wurde in der Vergangenheit ja auch einiges geschafft. Wie sehen Sie Ihr Dorf zum jetzigen Zeitpunkt?

Dazu möchte ich einen kleinen Rückblick machen. 1965 hatte ich meinen Lehrerabschluss in der Tasche. Damals konnten sich weder meine Frau, die damals schon in Leipzig unterrichtete, noch ich ein Leben außerhalb der Großstadt vorstellen. Wir haben uns damals unter mehreren Optionen für Hohenprießnitz entschieden, weil es am nächsten zu Leipzig lag. Schon lange möchten wir aus diesem tollen Dorf nicht mehr weg. Hier lebt es sich gut, auch weil die Infrastruktur weitgehend erhalten blieb. Grundschule und Hort wurden saniert, davor lädt ein toller Spielplatz zum Toben ein. Wir haben jetzt in Richtung Glaucha nicht nur einen Hochwasserschutz, sondern auch alle Schäden an Wegen und Straßen in der Aue beseitigt. Auch, dass wir jetzt ein modernes Abwassersystem haben, gehört für mich dazu. Hohenprießnitz ist ein tolles Dorf, das auch dank der privaten Initiative des Schlossherren weiter an Attraktivität gewonnen hat. Dass wir 2014 beim Dorfwettbewerb nur den 4. Platz erreichten, wurmt mich noch immer. Hier beim nächsten Mal den Sprung aufs Treppchen zu schaffen, das wäre schon was.

Von Ilka Fischer