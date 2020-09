Hohenprießnitz: Wohnen mit Blick zum Schloss

Hohenprießnitz

Die Gemeinde Zschepplin setzt auf Einwohner-Zuwachs. So sollen nun auch auf der Wiese am Hohenprießnitzer Ortseingang aus Richtung Eilenburg, westlich der B 107 und damit direkt gegenüber vom Schloss Hohenprießnitz, mehrere Wohnhäuser entstehen dürfen. Kristina Schwandt und Bernhard Tatter vom Leipziger Architektenbüro denkenbauenwohnen stellten den für einen privaten Investor aus Hohenprießnitz entwickelten Bebauungsplan im Zscheppliner Gemeinderat vor.

Wohnen neben dem Schloss und der Streuobstwiese

Blick auf das Gebiet westlich der B 107, wo bis zu 26 Familien ein neues Zuhause finden können. Oben und links eingerahmt vom Grün ist der Standort der ersten beiden Mehrfamilienhäuser gut zu erkennen. Quelle: Büro: denkenbauenwohnen

Danach könnten auf dem rund 14 400 Quadratmeter großen Areal insgesamt 26 Wohneinheiten entstehen. „Das“, so Planerin Kristina Schwandt, „ist aber die Maximalbebauung“, deren Realisierung sicher einige Jahre in Anspruch nehmen werde. Zudem plant das Architekturbüro in Abstimmung mit einem Leipziger Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung die Aufwertung der bestehenden Brachfläche und Schaffung eines geeigneten Lebensraumes zur Förderung von Wildbienen, Schmetterlingen und Insekten durch Mäh- und Streuobstwiesen.

Insgesamt gibt es mal drei Zufahrten

Im ersten Bauabschnitt werden im nördlichen Baufeld, gegenüber vom Schloss, zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohneinheiten in Holzrahmen- und Massivholzbauweise entstehen. Im weiteren Planungsverlauf können noch zwei weitere bis zu dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten entstehen, die über insgesamt zwei Zufahrten von der B107 erreichbar sind. Im südlichen Teil gibt es dann noch Platz für zwei Einfamilienhäuser, die eine weitere Zufahrt gegenüber der Einmündung der Lindenallee erhalten.

Bernhard Tatter hob den ökologischen Charakter des Vorhabens hervor. „Die Häuser haben den Energiestandard Kfw-Effizienzhaus 40+. Das bedeutet, dass die Holzbauten dank Photovoltaik und Wärmepumpe mehr Energie erzeugen als verbrauchen.“ Der Niederschlag werde auf den Grundstücken versickern. Zudem wird ein Spielplatz geplant.

Hoffen auf Baurecht bis Ende des Jahres

Wann der Investor zunächst die ersten Mehrfamilienhäuser im Norden baut und wann die 2-, 3- und 4- Raum-Wohnungen auf den Markt kommen, lässt sich allerdings nicht genau sagen. Denn nach der einmütigen Billigung des Bebauungsplanes „Hinter der Schlossbreite“ im Gemeinderat müssen nun noch die Stellungnahmen von Behörden und Nachbarn eingeholt werden. „Im günstigsten Fall“, so Kristina Schwandt gegenüber der LVZ, „besteht aber Ende dieses Jahres Baurecht.“

Die Hohenprießnitzer selbst begrüßen das Vorhaben. Gemeinderat und Ortsvorsteher Erhard Naumann hob jedenfalls hervor, dass sich die Einwohner seit Jahren die nun mit diesem Projekt vorgesehene Begrünung entlang der B 107 wünschen. „Bisher“, so Naumann, „ist da aber kein Weg reingegangen.“

Von Ilka Fischer