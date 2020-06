Hohenprießnitzer Paar feiert Diamantene Hochzeit

Hohenprießnitz

Eine große Fete soll es noch geben. Wann – das wissen Renate und Erhard Naumann nicht. Aber dass sie mit Familie, Freunden und Bekannten ihr diamantenes Ehe-Fest feiern, das steht fest. Corona schiebt alles in die Ferne – mit Mundschutz und Abstand fröhlich sein, nein, dass wollen die Hohenprießnitzer nicht.

Im Kino in Mügeln fing alles an

Seit 60 Jahren sind sie ein Ehepaar. „Geheiratet haben wir am 4. Juni 1960 in Mügeln. Genau genommen sind wir seit dem ersten Kuss 62 Jahre zusammen“, schmunzelt die 79-Jährige. 1958 lernten sich die beiden im Kino kennen. „Da lief ein Film mit Gérard Philipe“, erinnert sich Renate Naumann. Sie stammt aus Mügeln, er aus Sornzig. Nach der Schule studierte die Mügelnerin in Leipzig, arbeitete für zwei Jahre als Lehrerin an der 46. Oberschule. Ihr Mann lernte Stellmacher, ging zur Transportpolizei. Später entschied er sich ebenso für die Lehrtätigkeit.

Von Leipzig nach Hohenprießnitz

Mitte der 1960er-Jahre wurden mit Einführung der zehnklassigen Oberschulen Lehrer auf dem Land gesucht. „ Grimma, Niesky, Oschatz oder Eilenburg standen zur Auswahl.“ Die Naumanns, da schon zweifache Eltern, entschieden sich für die Muldestadt, „auch weil es im nahen Hohenprießnitz zwei neue Wohnblöcke gab und wir dort eine Wohnung bekamen.“ Im Muldedorf blieben sie, bauten später ein Haus, wurden Eltern von vier Mädchen und drei Jungen. Renate Naumann unterrichtete an der örtlichen Oberschule Deutsch/Russisch, ihr Mann in Zschepplin und Krippehna Deutsch/Geschichte.

Hohenprießnitz ist zur Heimat geworden

Hohenprießnitz ist längst zur Heimat geworden – in guten, wie auch in nicht so schönen Zeiten, die sie mit dem viel zu frühen Tod von zwei ihrer Kinder durchmachen mussten. Beide sind im Ort bestens bekannt und vernetzt. Seit 2004 ist Erhard Naumann (81) im Gemeinderat, seit 2009 Ortsvorsteher. Sie sind in vielen Vereinen involviert wie Seniorenclub, Landfrauen, Heimatverein. Seit 25 Jahren führt Renate Naumann die Ortschronik.

„Kinderscheiße ist der beste Ehekitt“

Viele Reisen führten sie quer durch Europa, coronabedingt bleiben sie nun lieber daheim, kümmern sich um Garten und Familie, zu der neben den 5 Kindern, 7 Enkel und 2 Urenkel gehören. Dass die Ehe noch immer hält, sei nicht selbstverständlich. Natürlich gab’s auch mal Streit, aber nichts, was sie auseinander bringen konnte. „Wie sagte doch meine Mutter immer“, lacht Renate Naumann: „Kinderscheiße ist der beste Ehekitt“.

Von Kathrin Kabelitz