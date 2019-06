Hohenprießnitz.

Mit einem kleinen Konzert eröffneten Musikschüler aus den Musikschulen Tonart in Bad Düben und Gottfried Kirchhoff aus Bitterfeld-Wolfen am Pfingstsonntag im Schloss Hohenprießnitz mit einem Konzert im Rahmen des zehnten Musikfestes der Dübener Heide die Schlossfestspiele eröffnet, die bis Ende Juli stattfinden. Zahlreiche Zuhörer kamen in den schicken Barocksaal und hörten sich das Konzert für Klavier, Geige, Flöte und Trompete an. „In diesem Jahr feiert das Musikfest ein kleines Jubiläum. Bis zum 31. August gibt es 53 Konzerte an 19 Spielorten“, freute sich Mitorganisator Hans Kohlmetz.

Musikfest startete vor zehn Jahren

Vor zehn Jahre startete das „Musikfest der Dübener Heide“ und heute sind es über 50 größere und kleinere Konzerte, die unter diesem Titel Musikfreunde zu besonderen Hörerlebnissen einladen. Die Palette ist breit gefächert und reicht von Volksmusik über Klassik bis hin zur Moderne.

Von Steffen Brost