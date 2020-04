Hotel National in Bad Düben: Familientradition seit 15 Jahren

Bad Düben

Das einstige Hotel Schwarzer Adler und heutige Hotel National in Bad Düben feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag. Eigentlich sollte das ganze Jahr gefeiert werden. Geplant waren monatliche Aktionen und ein großes Fest am 4. Juli mit der Band The Dreps. Zudem hatte sich Chef Tim Gleißner für seine Gäste und Stammkundschaft noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Jeden Monat sollte es auf der Speisekarte ein Gericht aus den früheren Speisekarten geben.

Zur Galerie Eindrücke aus der Geschichte und Gegenwart des Hotels National in Bad Düben.

Doch die Party wird jetzt erst einmal verschoben. Schuld ist das Corona-Virus. „Die aktuelle Situation lässt uns nicht anders entscheiden. Aber wir verschieben einfach alles. In der Zwischenzeit kann ich noch in gefundenen alten Speisekarten nach alten Gerichten suchen. Ich hatte die Idee, alte Gerichte von früher wieder aufleben zu lassen. So soll es dann jeden Monat ein historisches Gericht auf unseren wechselnden Speisekarten geben. Da wird einmal die Burgherrenschnitte serviert, es gibt ein Paprikakotelett, das beliebte Filet á la Meier oder ein rustikales Beefsteak aus alten DDR-Tagen“, zählt Gleißner auf.

Spannende Geschichte

Das Hotel National hat eine lange Geschichte. Schon vor über 500 Jahren übernachteten hier Händler und Reisende auf dem Weg zwischen München und Stettin in dem Gasthof mit Pferdewechselstation. Das Hauptgebäude mit seinen Restauranträumen gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt Bad Düben.

Es war früher Teil des Geländes der nahegelegenen tausendjährigen Burg und wurde schon im 15. Jahrhundert als Umspannstation für Pferdekutschen und als Gasthof erwähnt. Hier ruhten große Männer vor schweren Schlachten: Schwedens König Gustav Adolf ritt von hier aus zur Schlacht nach Lützen, wo er fiel. Und für Franzosenkaiser Napoleon Bonaparte gehörten die Tage im Oktober 1813 in Bad Düben zu den schlimmsten seines Lebens. Denn etwas später verlor er die Völkerschlacht bei Leipzig.

34 Zimmer, 70 Betten

Seit 150 Jahren wird das Gebäude mit Burgblick von der Familie Gleißner bewirtschaftet. Jeweils viele Jahre waren Ururgroßvater, Urgroßvater, Großvater und der Vater von Tim Gleißner im Geschäft. Sohn Tim leitet das Haus, gemeinsam mit seiner Mutter Siegrid, seit dem Tod seines Vaters Peter vor vier Jahren.

Was einst mit zehn Räumen begann, hat sich bis heute zu einem modernen Tagungs- und Stadthotel mit 34 Zimmern und 70 Betten entwickelt. Zahlreiche Busgesellschaften und Geschäftsreisende machen hier Station, Firmen halten Tagungen ab und Familien feiern. Seit vielen Jahren arbeiten die Gleißners auch mit Reiseveranstaltern zusammen. Denn von der Kurstadt aus lassen sich Tagesreisen nach Dresden, Leipzig, Wittenberg und Torgau unternehmen. Doch immer mehr kommt auch der Tourismus vor der eigenen Haustür ins Laufen. Denn viele Kurzurlauber wollen den Naturpark Dübener Heide kennenlernen. Und so gilt es immer öfter, Leihfahrräder, Kremser oder Wanderungen zu organisieren.

Stars und Sternchen

Viele Stars und Sternchen haben im Hotel National eine oder mehrere Nächte verbracht. Viele der Promis haben sich dabei auch in das Gästebuch eingetragen. Zu den ersten gehörten die ehemalige anhaltinische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forst, Petra Wernicke, und Sachsens Staatsminister Arnold Vaatz, die auf der Burg Düben den Naturpark Dübener Heide gründeten. Im Laufe der vielen Jahre wurden die Seiten dann immer voller. Viele Politiker, Sportler, Schauspieler und viele Künstler und Musiker haben sich in dem Buch verewigt. Unter anderem auch die ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf und Georg Milbradt, Schauspieler Wolfgang Stumph und Radiomacher Manfred Uhlig.

Wolfgang Lippert am Stammtisch

Die Elite der DDR-Schauspieler stieg in Bad Düben ab, wenn sie in der Region eine Komödie oder Theater spielte. So unter anderem das gesamte Team von Köfers Komödiantenbühne mit Herbert Köfer, Angelika Mann, Wolfgang Lippert, Dorit Gäbler und Uwe Zerbe. An einen Gast kann sich Tim Gleißner auch heute noch besonders gut erinnern: Schauspieler und Sänger Wolfgang Lippert. „Wir haben in der Küche gearbeitet und plötzlich saß er dann am Stammtisch, trank seinen Kaffee und las Zeitung. Wir kamen ins Gespräch und haben über alles Mögliche geredet.“ Auch die Musikgruppen City, die Puhdys, die Randfichten, die Saragossa-Band, Sängerin Stefanie Hertel und Band, der zweifache Marathon-Olympiasieger Waldemar Cierpinski und die kultigen Autoschrotthändler „Die Ludolfs“ stiegen im National ab. Oft wurden auch ein paar unterschriebene Autogrammkarten ins Gästebuch eingeklebt. Im Laufe der Jahre ist daraus ein interessantes Buch geworden. Der letzte Eintrag ist vom Oktober 2016. Zum Tod von Hotelchef Peter Gleißner kondolierten damals zahlreiche Gäste. Dann enden die Einträge. Seitdem liegt ein neues Buch aus und wartet auf neue spannende Gäste.

Über 50 Jahre Chef des Hauses

Einer prägte das Hotel National ganz besonders: Peter Gleißner. Der Vater von Tim und Oliver leitete das Gasthaus 25 Jahre im Sozialismus und über 25 Jahre in der Marktwirtschaft. Sein Markenzeichen: dunkelblaues Jackett und ein weißes Einstecktuch. Peter wuchs im elterlichen Betrieb seines Vaters Alfred auf und durfte öfters kleine Hilfsarbeiten im Gasthaus ausführen. Mit 14 Jahren begann er dann eine Kochlehre in Leipzig. Drei Jahre lernte er das ABC des Kochens. Doch das monatliche Salär betrug nur 57 Mark und so entwickelten Gleißner und seine Mitschüler ein paar Fähigkeiten, wie man zusätzlich an ein paar Mark Taschengeld kam. Meist im Schutz der Dunkelheit schlichen sich die Lehrlinge aus dem Wohnheim. In der Stadt sammelten sie dann aus den Abtretern vor den Bockwurstständen die Münzen auf, die tagsüber hungrigen Bockwurstessern aus der Hand gefallen waren.

Lachs und Apfelsinen zu Messezeiten

Peter Gleißner war einer der Besten seines Faches: Seine Prüfung legte er mit dem Prädikat „sehr gut“ ab. Die ersten Jahre arbeitete er als Koch in verschiedenen Gaststätten und Häusern der Republik. 1962 rief ihn sein Vater Alfred zurück nach Bad Düben. 1965 übernahm Peter das Hotel National. Plötzlich war er Chef von bis zu 40 Angestellten. Doch das Geschäft boomte. Die Plätze waren oftmals ausgebucht. Vor allem zu Zeiten der Leipziger Messe. Da gab es sogar vom Staat Sonderzuteilungen von Bananen, Apfelsinen, Lachs, Kaviar und anderen sonst schwer erhältlichen Spezialitäten.

Insolvenz beantragt

Anfang der siebziger Jahre kamen die Söhne Oliver und Tim auf die Welt. Sie absolvierten später auch eine Kochlehre. Dann kam die Wende. Plötzlich blieben viele Gäste weg. Dafür klopften bald die Westdeutschen an. Sie suchten Hotelbetten. So viele, dass man bald an der Grenze des Machbaren ankam. Und so entschied Gleißner, ein 4,5 Millionen Mark teuren Hotelneubau auf das Gelände zu bauen. Die ersten Jahre verliefen gut. Doch 1997 musste Insolvenz beantragt werden. 2005 folgte die Zwangsversteigerung.

Doch der Gastronom hatte Glück im Unglück. Denn Unternehmer Dieter Tittmann aus Sprotta, ein langjähriger Freund und Stammgast des Hauses, kaufte das Hotel und sanierte es in der darauffolgenden Zeit aufwendig. Später verpachtete er es wieder an die Familie Gleißner. Mit Erfolg bis heute.

Von Steffen Brost