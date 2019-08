Eilenburg

Schreck für die Mitarbeiter des Tierheims in Eilenburg. Als sie am Samstagmorgen das Gelände des Tierschutzvereins betraten, liefen gleich mehrere ihrer Schützlinge aus der Quarantänestation frei herum. Noch dazu war Hündin Princess nicht aufzufinden. „Jemand hat ein Loch in den Zaun geschnitten und ist eingebrochen“, berichtet Tierheim-Mitarbeiterin Marianne Damm. „Ein Glück war es, dass die anderen Hunde die Lücke nicht gefunden haben“.

Suche über Facebook bringt entscheidenden Hinweis

Das Team sei relativ schnell davon ausgegangen, dass Princess, ein zehn Monate alter Stafford-Mix, gestohlen wurde. Ein Suchaufruf über das soziale Netzwerk Facebook brachte schließlich Gewissheit: Bereits am Samstagnachmittag wurde die junge Hündin gesichtet – beim Gassi gehen mit einem Unbekannten. „Sie wurde einfach mitgenommen und in eine fremde Wohnung gebracht“, sagt Marianne Damm. Die Polizei habe den Hund schließlich befreit und zum Tierheim zurückgebracht. Daran, dass es sich um Princess handle, bestehe kein Zweifel. „Alle unsere Tiere sind gechipt“, so die Mitarbeiterin. Das Tierheim bedankte sich auch für die Hilfe der Zeugen. Princess habe sich „förmlich überschlagen vor Freude, wieder in ihrer gewohnten Umgebung zu sein“. Gegen den Dieb laufe eine Anzeige.

Tag der offenen Tür im Tierheim

Für Tierliebhaber, die auf legale Weise ein neues Familienmitglied aufnehmen möchten, fand übrigens am Samstag im Tierheim Eilenburg ein Tag der offenen Tür statt. „Da ging es erst mal darum, uns kennenzulernen und vielleicht ein erstes Gespräch zu führen“, so Marianne Damm. „Einen Hund zu adoptieren, ist normalerweise ein langwieriger Prozess.“

Von Hanna Gerwig