Ideen gefragt: Wie soll sich Eilenburg entwickeln?

Eilenburg

Die Stadtverwaltung will sich bei der Erarbeitung eines neuen Leitbildes für Eilenburg Zeit nehmen. „Wir stehen nicht unter Druck“, sagte Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches. Zunächst sei angedacht, „grundsätzlich zu besprechen, wie wir das Thema angehen“. Dazu soll ein Vorschlag erarbeitet werden, der im April dem Stadtrat präsentiert wird. Geht dieser mit, könne die Arbeit beginnen.

Mehrere Veranstaltungen

Laut Leihe seien dann mehrere öffentliche Veranstaltungen geplant, damit auch die Einwohner der Großen Kreisstadt die Möglichkeit haben, sich mit Ideen und Visionen für das neue Leitbild einzubringen. „Es soll von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden“, so Leihe weiter.

In Arbeitsgruppen und einer Ideen-Werkstatt können Unternehmer, Kulturschaffende, Vereinsvertreter, Schulleiter, Behindertenvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, Politiker und Jugendliche Ideen zusammentragen. Auch der Stadtrat soll mit den Bürgern auf öffentlichen Veranstaltungen in den Austausch treten.

Ideen und Visionen für Eilenburg

Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Mitte Januar war der Auftakt für die Leitbild-Entwicklung. Gäste hatten erste Vorschläge unterbreitet. Auch Inhalte bereits bestehender Stadt-Konzeptionen könnten in das neue Papier einfließen, hier liegt insbesondere das Augenmerk auf der laufenden Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“, in der die Stadt um neue Einwohnerwirbt.

„Das Leitbild stellt das Basiswerkzeug und die Handlungsrichtlinie für die Arbeit der Verwaltung und Politik für die kommenden Jahre dar und soll die Identität der Einwohner mit ihrer Stadt stärken“, informierte die Stadtverwaltung. Es enthalte „visionäre, aber nicht unrealistische Ziele“. OBM Ralf Scheler (parteilos) sagte jüngst dazu: „Wir brauchen für Eilenburg ein neues Ziel und neue Visionen, die uns durch die nächste Dekade führen.“ Eilenburg habe sich in den vergangenen Jahren verändert und der Wandel dauere an. Jeder Bürger, jeder Unternehmer könne Einfluss nehmen. Der OBM wirbt für eine aktive Beteiligung an diesem Prozess.

Das erste Leitbild für Eilenburg wurde 1996 aufgestellt und im Jahr 2000 fortgeschrieben. Dazu wurde der Slogan „ Muldestadt mit grünem Herz – für ein zukunftsfähiges Eilenburg“ entwickelt.

Von Nico Fliegner