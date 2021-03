Eilenburg

Die Eilenburger Linke-Stadträtin Christiane Prochnow hat sich mit ihrem Auftritt im Eilenburger Stadtrat keinen Gefallen getan. Bewusst auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten, obwohl das in Sachsen per Coronaschutzverordnung für Gremiensitzungen inzwischen Pflicht ist, ist ignorant und – was auf eine Linke-Politikerin so gar nicht passt – unsolidarisch.

Dass sie sich dabei auf wissenschaftliche Ausführungen beruft, die der Mund-Nasen-Bedeckung offenbar jede Schutzfunktion absprechen, ist die eine Sache. Dies darf auch gern ihre persönliche Auffassung sein, gehört aber nicht in den Stadtrat, um es dort mit dem Oberbürgermeister ausfechten zu wollen.

Christiane Prochnow hat scheinbar vergessen, dass sie nicht allein auf dieser Welt lebt und dass sie auch an den Schutz ihrer Mitmenschen, also in diesem Fall die anderen Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter denken muss, mit denen sie in einem Raum sitzt. Und da gilt nun mal: Maske auf, es sei denn, man ist befreit davon.

Was also hat die Kommunalpolitikerin zu so einem Handeln bewegt? Ausgerechnet sie, die in steter Regelmäßigkeit sämtliche Regelwerke sächsischer Gesetzestexte ad hoc aus der Schublade ziehen kann und ins Feld führt, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Ausgerechnet sie, die als gewählte Stadträtin auch eine Vorbildfunktion hat.

Es ist bedauerlich, wie sich die kommunalpolitisch versierte Frau ins Abseits schießt. Kluges Handeln sieht in dieser schwierigen Zeit, von der wir alle irgendwie genug haben, anders aus.

Von Nico Fliegner