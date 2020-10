Im Eilenburger Rinckart-Haus lernen wieder Schulkinder

Eilenburg

Im Haus Rinckart in Eilenburg lernen wieder Schulkinder. 50 Mädchen und Jungen der 1. bis 4. Klassen der Schule am Bürgergarten haben am Dr.-Külz-Ring 9 ihr vorläufig neues Domizil gefunden. Wobei „vorläufig“ ein dehnbarer Begriff ist. „Bis mindestens 2030 bleibt das Rinckart-Haus vorübergehend Lernort für die Grundschüler“, teilt das Landratsamt Nordsachsen mit.

Quelle: Wolfgang Sens

Karl-Neumann-Schule muss wegen Havarie aus Villa ausziehen

Die Erweiterung ist aus zwei Gründen nötig. Zum einen teilen sich seit 2014 die Schule am Bürgergarten – ein Förderzentrum mit Schwerpunkt Lernen für Kinder und Jugendliche, bei denen im Grundschulalter ein erhöhter Förderbedarf im Bereich Lernen diagnostiziert wurde – und die Karl-Neumann-Schule das Gebäude in der Dr.-Belian-Straße 2. Die rund 50 Schüler und Lehrer des Förderzentrums mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung hatten zuvor ihr Haus in der Halleschen Straße verlassen müssen. Nach einer Havarie waren die Sanierungskosten derart in die Höhe geschnellt, dass ein Umbau finanziell nicht zu stemmen war. Bis es für sie ein neues Gebäude gibt, wird es dauern. Hinzu kommt, dass die Schülerzahlen kontinuierlich angestiegen und die Kapazitätsgrenzen auf dem Ex-Kasernengelände nunmehr erreicht sind.

Sportunterricht in der Turnhalle des Hauses Rinckart. Quelle: Wolfgang Sens

Landkreis investiert 300 000 Euro in Instandsetzung

Der Träger beider Schulen, der Landkreis Nordsachsen, musste handeln. Für die Mädchen und Jungen der Schule „Am Bürgergarten“ wurden sieben Klassen-, ein Lehrer- und ein Vorbereitungszimmer saniert. Knapp 300 000 Euro hat die Instandsetzung gekostet, rund 162 000 Euro kamen aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Von April bis August waren Gewerke damit beschäftigt, Elektro- und Datenkabel zu verlegen, den Fußboden zu erneuern, Decken abzuhängen, neue Heizkörper einzubauen und die Räume zu malern.

Viel Organisation ist nun notwendig

Die Klassenzimmer sind hell und freundlich, Tische und Stühle neu, die Kollegen seien bemüht, das Interim so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen, sagt Schulleiterin Annett Brunzel. Eine Schule, zwei Standorte – für sie und ihr Team bedeutet das aber nun auch einen nicht unerheblichen organisatorischen Mehraufwand. Zwar sind die Klassenlehrer der sechs Grundschulklassen weitgehend vor Ort, für Fächer wie Musik, Kunst oder Sport müssen die Lehrer zwischen den Stunden zwischen Belian-Straße und Külz-Ring wechseln. Für den Sportunterricht kann nach Absprache mit der Stadt Eilenburg die Turnhalle genutzt werden, Außenanlagen gibt es hier nicht. „Traurig sind die Kinder auch, weil sie in den Pausenwegen des sandigen und unebenen Untergrundes Pedalos, Tretroller und Co. auf dem Schulgelände nicht nutzen können“, so Brunzel. Organisiert werden muss in den Morgenstunden die Abholung der Bus-Schüler und Frühhort-Kinder. Weil es im Rinckart-Haus keinen Speiseraum gibt, gehen die Klassen nach der vierten Stunde komplett ins Haupthaus, setzen ihren Unterricht dort fort oder bleiben im Hort.

Quelle: Wolfgang Sens

Erstes Fazit: Es läuft ganz gut

Die Entscheidung, dass die Grundschule vorerst aus dem Stammhaus auszieht, ist nicht nur auf Verständnis gestoßen, räumt Annett Brunzel ein. Das eine oder andere muss sich noch einspielen. „Wir sind aber jetzt rund 14 Tage hier, und dafür läuft es schon gut.“

Das Haus Rinckart wurde 1903/04 erbaut. Es beherbergte bis 2012 das Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasium, das heute in der Hochhausstraße seinen Sitz hat, und ist inzwischen Hauptsitz der Volkshochschule Nordsachsen. Fassade, Treppenhäuser, Flure und Aula stehen unter Denkmalschutz.

Von Kathrin Kabelitz