Im Roten Hirsch wird jetzt gelesen statt gegessen

Eilenburg

Im Roten Hirsch gibt es jetzt statt kulinarischer vor allem geistige Kost. Am Sonnabend wurde mit einem Tag der offenen Tür der Einzug nach achtmonatiger Bautätigkeit gefeiert. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hofft nun, dass alle guten Dinge drei sein mögen. „In den vergangenen 40 Jahren zog die Bibliothek zunächst 1978 von der Leipziger Straße in die Wallstraße, von wo es 1992 ins Kasernengelände ging.“

Zur Galerie Am Sonnabend feierte die Bibliothek mit einem Tag der offenen Tür den Umzug in den Roten Hirsch. Statt kulinarischer gibt es hier nur geistige Kost.

Für zwei Stufen kommt noch mobile Rampe

Im Roten Hirsch hat die Bibliothek nun zwar etwas weniger Platz als vorher, liegt dafür aber zentral am Marktplatz – und ist vor allem barrierefrei. Noch stimmt das allerdings nicht ganz. Rathausmitarbeiter Steffen Vogt, der mit Uwe Giersdorff die Bhttps://www.lvz.de/Region/Eilenburg/Eilenburgs-Bibliothek-eroeffnet-im-Roten-Hirschauleitung inne hatte, verspricht aber: „Bis zum Ende des Jahres kommt die mobile Rampe für die zwei Stufen zum Veranstaltungsraum.“ Und hier kann man eben nicht nur in Zeitungen schmökern, sondern sich auch einen Kaffee am Automaten holen.

Neuanmeldungen zur Eröffnung

Die an diesem Vormittag ebenfalls geäußerte Hoffnung, dass die zentrale Lage die Leserzahl von derzeit 1100 weiter klettern lasse, scheint jedenfalls berechtigt zu sein. Die LVZ kam jedenfalls gleich mit mehreren Neulesern ins Gespräch. Marina Keogh, deren dreijähriger Sohn Kieran gerade Bücher über die Müllabfuhr besonders spannend findet, meinte: „Wir haben die Eröffnung zum Anlass genommen, uns anzumelden. Besonders klasse finde ich die Öffnungszeiten am Wochenende. Und da wir am Fuße des Berges wohnen, können wir sogar hierher laufen.“

Familie Hollmann aus Ost hat es da etwas weiter. „Wir wohnen seit März in Eilenburg“, erklärt Sandy Hollmann. Ihr Mann Filippo ergänzt: „Frieda und Emil sind mit vier und zwei Jahren in dem Alter, wo sie Bücher spannend finden.“ Und Frieda weiß sogar schon, was sie lesen möchte. „Ich will ein Buch von Pettersson und Findus.“

Das SB-Terminal gleich mal ausprobiert

Marlies Zocher ist dagegen langjährige Leserin. Sie ließ sich von Susanne Hentschel gleich mal das SB-Terminal erklären. Ihr Fazit stimmt mit denen der anderen überein: „Die neue Bibliothek ist einwandfrei.“ Sie ist zudem überzeugt: „Das mit dem Terminal – das kriegen wir hin.“

Von Ilka Fischer