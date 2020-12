Immer mehr Kunden: Bäuerin in Krippehna bietet mehr Hofladen-Termine an

Krippehna

Öko-Bäuerin Sylvia Praters in Krippehna blickt hoffnungsvoll auf das neue Jahr. Sie will ihren Hofladen im Zscheppliner Ortsteil, in dem sie frisch geschlachtetes Angus-Rind aus ökologischer Tierhaltung vermarktet, künftig alle drei Wochen statt einmal im Monat öffnen. „Wir haben mehr Zuspruch, der macht kürzere Intervalle erforderlich. Das Corona-Jahr hat gezeigt, dass die Leute noch mehr darauf achten, wo und was sie einkaufen. Sie setzten mehr auf regionale Produkte, das haben wir ganz stark gemerkt“, erzählt die 46-Jährige, die großen Wert darauf legt, alles vom Rind zu verarbeiten. „Von der Zunge bis zum Ochsenschwanz“, erzählt sie. Auf dem Öko-Hof Prautzsch leben derzeit rund 70 Tiere. Darüber hinaus bewirtschaftet der nordsächsische Betrieb mit zwei Beschäftigten 149 Hektar Ackerfläche nach ökologischen Richtlinien, baut unter anderem Getreide, aber auch Leguminosen (Erbsen) an. Außerdem werden für die Angus-Rinder großzügige Weideflächen vorgehalten und jedes Jahr Heu gemacht. Derzeit entsteht auch eine neue Halle für Technik, denn die bestehende ist inzwischen zu klein geworden.

Von Nico Fliegner