Impfbetrüger in Eilenburg gefasst: Warum blieb er solange unentdeckt?

Eilenburg

Im kleinen Saal des Eilenburger Bürgerhauses endete die Masche: Ein 60-jähriger Magdeburger war am 5. März im Impfzentrum an der Franz-Mehring-Straße Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aufgefallen, nachdem er sich bereits am Vortag eine Impfung abgeholt hatte und dann erneut im Bürgerhaus auftauchte. Das DRK rief daraufhin die Polizei. Jetzt steht der Mann im Verdacht, gewerbsmäßigen Betrug mit Impfpässen begangen zu haben. Bisher ist nicht bekannt, ob er gesundheitliche Beschwerden davon getragen hat. Zuerst hatte die Chemnitzer „Freie Presse“ über den Fall berichtet.

Mann verhielt sich unauffällig

„Der Mann hat sich unauffällig verhalten“, erklärt Polizeisprecherin Dorothea Benndorf auf LVZ-Anfrage. Aber es habe Ungereimtheiten gegeben, die von den DRK-Mitarbeitern festgestellt wurden. Bei ihm wurden mehrere Blanko-Impfausweise und seine Krankenkarte sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Polizei wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nicht festgenommen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen unbefugten Ausstellens von Impfausweisen und Urkundenfälschung.

Das Deutsche Rote Kreuz hält sich mit Aussagen mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zurück, bestätigt aber den Fall in Eilenburg. Sachsens DRK-Sprecher Kai Kranich sagte auf Anfrage der LVZ: „Nachdem der Magdeburger im Impfzentrum Dresden aufgefallen war, wurden alle vom DRK betriebenen Impfzentren in Sachsen, was zu diesem Zeitpunkt alle waren, vorgewarnt. Für den Fall, dass sie auf den Mann aufmerksam werden sollten, sei die Polizei hinzuzuziehen.“ Dies sei dann in Eilenburg erfolgt, sagt Kranich.

In Eilenburg kamen wechselnde Teams zum Einsatz

Weshalb der Mann überhaupt über längere Zeit mit seiner Masche durchkam, beantwortet Kranich so: „Das in den Impfstellen zu nutzende Patientenverwaltungssystem kann aktuell solche Unregelmäßigkeiten nicht automatisch erkennen.“ Es war also erst dank der prüfenden Blicke von Mitarbeitern aufgefallen. Ob der Mann aufgrund der Vielzahl von Impfungen gesundheitliche Probleme hatte, konnte Kranich nicht sagen. Zumindest sei er in Eilenburg medizinisch nicht auffällig gewesen. Auch polizeilich sei in dieser Richtung nichts dokumentiert worden, sagt Polizeisprecherin Benndorf.

Der kleine Saal des Eilenburger Bürgerhauses war seit 21. Dezember Impfzentrum. Am vergangenen Donnerstag wurde dort der letzte Piks verabreicht, am Freitag räumten DRK-Mitarbeiter alle Utensilien, die zuletzt gebraucht wurden, raus. Über 4100-mal wurde geimpft. Eilenburg war auch die erste Stelle in Nordsachsen, wo im März Novavax zum Einsatz kam. Die Zahl dieser Injektionen hielt sich mit etwas über 130 aber im Rahmen.

Bürgerhaus-Chef Ralph Weitzel und sein Team sind nun froh, dass sie mit dem Raum rein kulturtechnisch wieder planen können. Absagen wegen Familienfeiern und an potenzielle Veranstalter hätte es aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nur wenige gegeben. Von dem Impf-Vorfall selbst hätten sie kaum etwas mitbekommen. „Es waren ja auch wechselnde Teams vor Ort, nicht immer nur eins.“

Von Kathrin Kabelitz und Mathias Schönknecht