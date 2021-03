Impfbus am 17. April in Eilenburg – so gibt es Termine

Eilenburg

Der Impfbus des Landkreises Nordsachsen macht am 17. April von 10 bis 18 Uhr Station am Bürgerhaus in Eilenburg. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind Zielgruppen nach derzeitiger Lage Eilenburgerinnen und Eilenburger mit Priorität 1 sowie Priorität 2.

Die Impfberechtigten können unter der Telefonnummer 03423 652111 vom 6. bis 8. April eine Uhrzeit vereinbaren: Dienstag, 6. April , 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 7. April, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, sowie Donnerstag, 8. April, 8 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.

Impfwillige werden dann angeschrieben

Die Impfwilligen werden nach der Anrufregistrierung durch die Stadtverwaltung Eilenburg angeschrieben und erhalten die auszufüllenden Dokumente, welche am Impftag gegengezeichnet mitzubringen sind, wird weiter informiert. Eine Impfstoffwahl gibt es nicht, zum Einsatz werde der Impfstoff gebracht, welcher verfügbar sei.

Am 17. April sind in der Zeit von 10 bis 18 Uhr maximal 160 Impfungen im Drei-Minuten-Takt möglich. Der Zweitimpftermin werde entsprechend der vorgegebenen Fristen wieder in der selben Form wie die Erstimpfung vor Ort zur gleichen Taktzeit stattfinden, wird angekündigt. Dieser Termin soll den Impflingen bei ihrer ersten Impfung mitgeteilt werden. Die Frist beträgt beim Impfstoff von Biontech 21 Tage, bei Moderna 28 Tage und bei Astrazeneca 77 Tage.

Von LVZ