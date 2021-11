Impfen im Eilenburger Bürgerhaus – ab Donnerstag mit Termin

Eilenburg

195 Personen – 195 Entscheidungen, sich nun doch impfen oder boostern zu lassen. Am Montagmorgen reiht sich Familie Richter unter die Wartenden. Im Eilenburger Bürgerhaus findet an diesem Tag der erste von drei geplanten Corona-Impfterminen statt. Dagmar Richter (61) holt sich heute ihre Boosterimpfung ab, für ihre Tochter dagegen ist es die erste Spritze. „Ich bin unfreiwillig ungeimpft. Den ganzen Sommer über habe ich im Freibad gearbeitet. Da blieb für mich einfach keine Zeit für einen Termin im Impfzentrum“, berichtet Christine Richter (36). Seit 8.15 Uhr stehen die beiden Rackwitzerinnen für die Impfung an.

Am Schild mit dem Hinweis für den Radweg starteten Dagmar und Christine Richter am Montagmorgen um 8.15 Uhr. Quelle: Juliane Staretzek

Etwas weiter vorn: Zwei ehemalige Arbeitskolleginnen haben sich in der Schlange getroffen. Die beiden Rentnerinnen wollen sich ihre Boosterimpfung abholen. Sie stehen im vorderen Drittel der Schlange: „Ich habe mit dem Andrang gerechnet“, erzählt die 81-Jährige, „man hat die ganzen Bilder ja schon im Fernsehen gesehen, deshalb bin ich seit halb acht hier“. Unruhig von einem Bein aufs andere tippelnd erzählt sie davon, dass sie ihre erste Impfung auch hier bekommen hat. Da konnte sie jedoch einen Termin im Vorfeld vereinbaren. Das wünschen sich einige der Wartenden.

Donnerstag bis Samstag wird weitergeimpft

Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß – Heiko Leihe, Pressesprecher der Stadt Eilenburg, sagt wenig später der LVZ: „Wir haben angeboten, die Terminbuchung über die Webseite wieder zu koordinieren“. Und nicht nur das. Für Donnerstag bis Samstag können zusätzlich Termine online vereinbart werden, 210 wird es pro Tag geben. Bis Mittwoch kann man sich weiterhin ohne Termin am Bürgerhaus in Eilenburg anstellen.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Motivation und warme Gedanken

Familie Richter ist inzwischen 17 Meter weiter vorgerückt. „Das habe ich mal schnell ausrechnet, zwischen einem Poller müssen ungefähr 1,70 Meter liegen, denn ein Pflasterstein hat eine Länge von etwa 20 Zentimetern – ja man wird kreativ hier in der Schlange“, lacht Dagmar Richter. Nach einer weiteren Stunde beginnt sie vom heimischen Ofen zu schwärmen, um sich warmzuhalten.

Endlich wieder mit der Tochter ins Schwimmbad gehen

Einige Wartende sind vorbereitet, die Thermoskanne mit Kaffee oder Tee in der Hand, andere haben sogar einen Hocker dabei. Die Stimmung ist trotz der drei Grad Außentemperatur angenehm. Es entstehen Gespräche, besonders bei denen, die seit 7.30 Uhr anstehen, gibt es viel Austausch. Ein 41-jähriger Mitarbeiter bei Porsche holt sich hier seine erste Impfung. „Ich kann nicht vor der Arbeit in ein Testzentrum gehen“, sagt er. „Wenn ich krank bin, bleib ich zu Hause, so hätte ich das auch bei Corona gehandhabt. Jetzt muss ich mich doch impfen lassen, sonst kann man halt nichts mehr machen.“ Daneben steht ein Familienvater: „Ich bin hier für die zweite Impfung, möchte mit meiner Tochter endlich mal wieder ins Schwimmbad gehen. Da muss das halt jetzt sein.“

Weiter hinten in der Schlange gibt es andere Stimmen. Eine junge Frau ist der Meinung, dass es viel schneller gehen würde, wenn man nur für den Booster hier anstehen müsste und man nicht auch noch hier auf die bisher Ungeimpften Rücksicht nehmen müsste.

Für Dagmar Richter (61) aus Rackwitz ist es die Boosterimpfung, welche sie am Montag in Eilenburg bekommen hat. Quelle: Juliane Staretzek

Nach viereinhalb Stunden gibt es den Piks

Mittlerweile ist es 13.15 Uhr. Mutter und Tochter Richter haben den Seiteneingang des Bürgerhauses erreicht. Immer zehn Personen werden koordiniert und routiniert von Security-Mitarbeitern in den Innenhof gelassen. Jetzt noch schnell den Anamnesebogen ausfüllen und schon werden die beiden aufgerufen. Abgetrennt hinter einem hölzernen Sichtschutz krempeln sie im kleinen Saal die Ärmel hoch. Geschafft. 4,5 Stunden, nachdem sich Familie Richter in der Reihe angestellt hat, haben sie schließlich ihre Impfung. Wie viele andere an diesem Tag auch.

Terminbuchung unter www.terminland.de/kue

Von Juliane Staretzek