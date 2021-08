Impfen ohne Termin am Samstag in Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Impfen im Tierpark und bei der Tafel

Mit frisch gegrillten Bratwürsten hat die Stadt Aue-Bad Schlema Erzgebirgern die Corona-Impfung schmackhaft gemacht. Solche niederschwelligen Angebote kommen offenbar an, deshalb organisiert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen inzwischen vermehrt Impfangebote in Kooperation mit Kommunen, Vereinen, Einkaufszentren und anderen Partnern. Demnach können sich Besucher der Eilenburger Tafel in der Dr.-Belian-Straße am 1. September vor Ort vom mobilen Team des DRK impfen lassen und benötigen nicht mal einen Termin dafür. Das gilt auch für Besucher des Eilenburger Tierparks: Dort ist das mobile Impfteam an diesem Sonnabend in der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor Ort. Das Motto: Dem Tierpark einen Besuch abstatten und sich ganz nebenbei die Corona-Schutzimpfung abholen. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech. Bei Bedarf kann am 18. September der Zweittermin an gleicher Stelle wahrgenommen werden.

„Die Impfung“, so Tierparkleiter Stefan Teuber, „findet auf dem Parkplatz am Bootshaus statt.“ Damit können auch Nicht-Besucher das Angebot wahrnehmen. Zudem bietet das DRK auch über ein Internetportal inzwischen Gutscheine und Rabatte für Geimpfte – etwa in den Bereichen Reise, Mode, Elektronik und Gesundheit.

Bei den Corona-Impfungen ist jetzt in allen 16 Bundesländern mindestens jeder zweite Einwohner vollständig geimpft. Als letztes Land schaffte Sachsen die Marke von 50 Prozent mit nun 50,1 Prozent, wie aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums von Mittwoch hervorgeht. Vier Länder sind bereits über der Marke von 60 Prozent.

Briefwahl ab 6. September möglich

Die Briefwahlstelle der Stadt Eilenburg öffnet ab 6. September in der Rathaus-Außenstelle im Maxim-Gorki-Platz 1, Raum 8. Die Stadtverwaltung rechnet in diesem Jahr mit erhöhtem Briefwahlaufkommen, deshalb rät sie den Wählerinnen und Wählern, sich die Unterlagen per Post nach Hause schicken zu lassen und dort auch gleich vollständig die Wahl durchzuführen. Anschließend kann man die Unterlagen in den Wahlbriefkasten an der Rückseite des Rathauses einwerfen oder kostenlos per Post zurücksenden. Das erspart Wartezeit in der Briefwahlstelle.

Öffnungszeiten Briefwahlstelle: Montag: 9 bis 15 Uhr, Dienstag: 9 bis 18 Uhr, Mittwoch: 9 bis 15 Uhr, Donnerstag: 9 bis 18 Uhr, Freitag: 9 bis 13 Uhr.

Bernd Garbe zeigt seine Bilder

„Kleine Bilderwelten der Dübener Heide“ –so lautet der klangvolle Name der neuen Ausstellung des Künstlers Bernd Garbe aus Tornau bei Bad Düben. Mit viel Liebe zum Detail hat er verschiedene Motive der Dübener Heide eingefangen, einem Ort, der ihn inspiriert und an dem er sich wohlfühlt. Umso besorgniserregender sei für ihn, dass sich die Landschaft in den letzten Jahren auf so negative Weise verändert und durch starke Trockenheit und Schädlinge eine dramatische Entwicklung genommen habe.

Bernd Garbe in seinem Atelier in Tornau. Quelle: Heike Nyari

In seinen Bildern habe er jedoch bewusst nicht darauf hinweisen, sondern eher hervorheben wollen, was die schönen Seiten der Dübener Heide sind. „Jedes Bild ist eine Art historische Momentaufnahme, denn die Natur befindet sich in ständigem Wandel. Auch aktuelle Werke sind dabei. Die Bilder haben eine große Strahlkraft“, führt der Künstler aus, welcher eine Ausbildung in grafischer Gestaltung sowie als Schriftenmaler genoss. Seine neue Ausstellung ist noch bis Dezember im Dommitzscher Rathaus wochentags zu den jeweiligen Öffnungszeiten zu sehen.

Jugendfeuerwehr sucht Mitglieder

Die Jugendfeuerwehr in Authausen sucht Nachwuchs. Die acht Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 15 Jahren sind aktiv, treffen sich jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus und werden von den Jugendwarten Monique Lehmann und Henry Uber angeleitet und ausgebildet. Wer Lust hat, sich die Sache einmal anzuschauen, kann am Freitagabend bei der Freiwilligen Feuerwehr vorbeischauen. 2020 hatte sich auf Initiative der Kameraden die Jugendfeuerwehr gegründet.

Eilenburg: Rohbau fertig

Der Baukran ist weg:An der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg sieht man jetzt deutlich, wie der Erweiterungsbau einmal aussehen wird. Der Rohbau ist inzwischen fertig, nunmehr werden die Fenster eingebaut. Die Arbeiten an dem neuen Gebäude begannen im Frühjahr. Insgesamt investiert die Stadt rund 5,1 Millionen Euro in den Erweiterungsbau. Bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 soll er bezugsfertig sein.

Der Rohbau ist inzwischen fertig, nunmehr werden die Fenster eingebaut. Quelle: Nico Fliegner

Strelln erhält neuen Spielplatz

Der neue Spielplatz in Strelln nimmt Gestalt an – auch Dank eines Arbeitseinsatzes, an dem sich bis zu 15 Helfer beteiligten. Wie Ilko Fiebig erklärt, seien bis zur Fertigstellung an jedem Wochenende Einsätze geplant. Selbst die Spielgeräte werde die Dorfgemeinschaft in Eigenregie aufbauen.

Hier werden die Gabionen ausgemessen. Quelle: Nadine Huber

Doch bis die Geräte aufgestellt werden können, ist noch einiges zu tun. Erst kürzlich ging es um den Aufbau der Gabionen, welche als Grundlage für Sitzbänke und Abgrenzungen dienen. „Insgesamt wird es fünf Spielgeräte auf drei verschiedenen Ebenen geben“, erläutert Fiebig. Die Kinder können sich auf Geräte wie einen Kletterturm, eine Rutsche, Leiterspirale, Doppelschaukel, auf Reckelemente und einen Krabbeltunnel freuen. Zudem werde der Spielplatz in zwei Abschnitte unterteilt, einen für die ganz Kleinen im Alter von ein bis drei Jahren und einen für Kinder im Alter von circa 3 bis 15 Jahren. „Mitte September kommen die Spielgeräte“, so Fiebig. Für Ende September sei dann der letzte Arbeitseinsatz geplant.

