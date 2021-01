Impfstart in Nordsachsen – Wann gibt es die ersten Termine?

Belgern

Am Montag ist es endlich soweit: Am 11. Januar sollen die Impfungen in Nordsachsen beginnen, und das Impfzentrum des Landkreises in der Stadthalle Belgern öffnet seine Türen. Doch wie kommt man überhaupt an einen Impftermin, und wann sind die ersten Personen mit Anmeldung an der Reihe? Obwohl viele Details zum künftigen Ablauf noch unbekannt sind, gibt es hier einen Überblick über den nordsächsischen Impfplan für die kommenden Wochen.

Noch keine Terminvergabe zum Stichtag

Auf seiner Website erklärt das Deutsche Rote Kreuz, die Terminvergabe soll zukünftig online, telefonisch oder per App möglich sein, allerdings nicht direkt zum Impfstart am Montag: „Nächste Woche werden bei uns in Belgern zunächst Mitarbeiter von ambulanten Pflege- und Rettungsdiensten geimpft“, erklärt Anne Lissner, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz, der mit dem Betrieb des Belgeraner Impfzentrums beauftragt ist. Andere Personen der höchsten Prioritätsstufe, also etwa Seniorinnen und Senioren über 80, müssen sich hingegen noch gedulden: Die öffentliche Terminvergabe soll erst in den nächsten Wochen starten; einen offiziellen Termin gibt es noch nicht.

Anzeige

Impfstoff noch knapp

Hintergrund ist, dass dem Bundesland Sachsen nach Angabe von Dr. Kai Kranich nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. „Es werden jetzt zuerst die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiter in den stationären Pflegeeinrichtungen und das medizinische Personal in den Krankenhäusern geimpft“, betonte der Pressesprecher des DRK-Landesverbandes.

Eine Impfung gibt es nur mit vorherigem Termin – wann genau die Vergabe beginnt, ist allerdings noch nicht klar. Quelle: DRK

Laut dem statistischen Landesamt gibt es in Sachsen 970 stationäre Pflegeeinrichtungen mit 50 997 betreuten Personen und 41 311 Beschäftigten. In den 77 Krankenhäusern arbeiten weitere 53 183 Menschen. Um gegen das Corona-Virus geschützt zu sein, braucht es zwei Impfungen, die nach derzeitigem Informationsstand im Abstand von exakt drei Wochen durchgeführt werden müssen. Daher werden von jeder Impfstofflieferung, die Sachsen erreicht, die Hälfte der Dosen für den Zweittermin zurückgestellt. Rein rechnerisch werden für die erste impfberechtigte Personengruppe über 290 000 Impfdosen benötigt, wenn alle einer Impfung zustimmen. Mit Stand 30. Dezember sind nach Sachsen 68 250 Impfdosen geliefert worden. Bis zum avisierten Eingang von weiteren 34 125 Dosen bis Mitte Januar, sind alle Impfdosen bereits verteilt oder verplant.

Lesen Sie auch:

Corona-Impfstart an Kliniken im Landkreis Nordsachsen

Corona-Impfungen in Sachsen: Weshalb die Verteilung stockt – und wie es besser werden soll

So viele Menschen wurden bisher in Sachsen geimpft

Umfrage: So viele Sachsen wollen sich gegen Corona impfen lassen

Freie Wahl des Impfzentrums

Geht die Terminvergabe dann los, bleibt für viele noch die Frage nach dem Fahrtweg: Die Stadthalle Belgern, die sonst etwa vom örtlichen Handballverein zum Trainieren genutzt wird, liegt in Belgern-Schildau zwar direkt an der B 182, aber trotzdem im äußersten Nordosten des Landkreises. Der Weg von Delitzsch oder Rackwitz bis zum nordsächsischen Impfzentrum ist knapp 70 Kilometer weit – eine Strecke, die viele Senioren kaum ohne Hilfe zurücklegen können.

Die Stadthalle Belgern wird in den kommenden Wochen und Monaten als Impfzentrum für den Landkreis Nordsachsen dienen. Quelle: DRK

Um dieses Problem zu umgehen, wurde die Verteilung der Zentren auf Landesebene geplant: In ganz Sachsen gilt die freie Wahl des Impfzentrums. So können sich Tauchaer, Schkeuditzer und Rackwitzer an der neuen Messe in Leipzig impfen lassen, während Oschatzer sich etwa in der Sachsenarena Riesa, dem Impfzentrum des Landkreises Meißen, anmelden können. „Diese Möglichkeit war uns wichtig bei der Wahl des Standorts in Belgern,“ erklärt Anne Lissner. „So muss niemand für die Impfung weiter als nötig fahren.“ Doch Achtung: Laut DRK müssen beide Impftermine am selben Standort stattfinden, das sollte also schon bei der Planung des ersten Termins beachtet werden. Ob es darüber hinaus Fahrdienste für Personen geben wird, die beispielsweise nicht selbst fahren können, ist noch nicht bekannt.

Senioren- und Pflegeheime bereiten sich auf Impfstart vor

Auch in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen laufen die Vorbereitungen für die Impfung auf Hochtouren. So zum Beispiel im Mockrehnaer Seniorenzentrum „Am Gutspark“. Diese Einrichtung war durch eine Corona-Infektion im Dezember betroffen und unter Quarantäne gestellt worden. Mittlerweile sei jene schwierige Situation überstanden, sagte Geschäftsführer Bernhard Wagner. Obgleich wegen des überstandenen Infektionsgeschehens die Bereitschaft zur Impfung unter den Bewohnern noch spürbar zurückhaltend sei, würden bereits Einverständniserklärungen zur Impfung eingeholt. Gegen einen erneuten Ausbruch stelle sich die Einrichtung zudem mit regelmäßigen PCR-Tests.

Von Robin Knies und Christian Wendt